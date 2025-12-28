जमुई रेल हादसे से पहले इस ट्रेन को पलटाने की थी साजिश, हावड़ा-पटना-दिल्ली मेन लाइन की बड़ी गड़बड़ी आई सामने

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। शनिवार की देर रात हावड़ा-पटना-दिल्ली मेन लाइन पर हुए एक भीषण रेल हादसे (Train Accident) ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। सिमुलतला स्टेशन और टेलवा बाजार हाल्ट के बीच स्थित पुल संख्या 676 पर सीमेंट लदी एक मालगाड़ी भयानक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

हादसे में मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। मंजर इतना खौफनाक था कि 9 डिब्बे हवा में उछलते हुए सीधे नीचे नदी में जा गिरे, जबकि 11 डिब्बे अप और डाउन दोनों पटरियों पर बिखर गए। इस हादसे के चलते देश के सबसे व्यस्ततम हावड़ा-दिल्ली रूट पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है।

गनीमत रही कि यह मालगाड़ी थी, जिससे जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटनास्थल का इतिहास इस हादसे को गहरे सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है। धमाके से गूंजा इलाका, हवा में तैरते दिखे डिब्बे शनिवार रात करीब 11:30 बजे जसीडीह से झाझा की ओर जा रही सीमेंट लदी मालगाड़ी अपनी रफ्तार में थी। जैसे ही ट्रेन टेलवा बाजार हाल्ट के पास पुल संख्या 676 पर पहुंची, एक तेज धमाके के साथ डिब्बे पटरी से उतरने लगे। मालगाड़ी का इंजन अपने डिब्बों से अलग होकर करीब 400 मीटर आगे जाकर रुकी।



हादसे के बाद चालक और गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत सिमुलतला स्टेशन को अलर्ट किया। अधिकारी रात करीब 1 बजे सिमुलतला स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार, आरपीएफ ओपी प्रभारी रवि कुमार और पीडब्लूआई रंधीर कुमार दलबल के साथ पहुंचे। आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक विनिता श्रीवास्तव भी रिलीफ ट्रेन के साथ मौके के लिए रवाना हुईं।

दहशत का फरवरी कनेक्शन महज संयोग या गहरी साजिश? यह घटना तकनीकी खामी है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश, यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है। लेकिन, घटनास्थल का संयोग रोंगटे खड़े करने वाला है। ठीक इसी जगह (पुल संख्या 676, बड़ुआ पुल) पर विगत 25 फरवरी की रात शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक की दो फिश प्लेट और चार पेंड्रोल क्लिप खोल दी थी।

निशाने पर थी गंगासागर एक्सप्रेस उस रात सियालदह से जयनगर जा रही गंगासागर एक्सप्रेस (13185 अप) पेट्रोलिंग कर्मियों की सतर्कता से बाल-बाल बची थी। यदि वह साजिश कामयाब होती, तो सैकड़ों जानें जा सकती थीं। अब ठीक उसी जगह मालगाड़ी का गिरना, क्या पटरियों की कमजोरी है या फिर से किसी शरारती तत्व का हाथ?