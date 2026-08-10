जमुई के बरहट के घने जंगलों में 10 साल बाद लौटे तेंदुआ, भालू और हिरण; कैमरे में कैद तस्वीरें देख झूमे लोग

संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। जमुई जिले के बरहट और लक्ष्मीपुर प्रखंड के घने जंगलों में पूरे एक दशक का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। कभी वीरान नजर आने वाले मलयपुर रेंज के बरहट जंगलों में अब फिर से खूंखार और दुर्लभ वन्यजीवों की दहाड़ व चहलकदमी लौटने लगी है। वन विभाग द्वारा लगाए गए साइलेंट ट्रैप कैमरों में तेंदुए के बाद अब भालू और हिरणों के झुंड की बेहद साफ तस्वीरें कैद हुई हैं।

इको-टूरिज्म की जगी आस इस खबर के सामने आते ही जहां वन विभाग इसे प्रकृति की जीत मान रहा है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों के चेहरे पर भी खुशी की चमक साफ देखी जा सकती है। 2014 के बाद पहली बार पुख्ता सबूत मुंगेर वन प्रमंडल के अधिकारियों के अनुसार, बरहट वन क्षेत्र में आखिरी बार वर्ष 2014-15 के आसपास तेंदुए के पदचिह्न देखे गए थे। इसके बाद खनन और अंधाधुंध कटाई के कारण जंगली जानवर लुप्त हो गए थे।

रात में पानी पीते दिखा तेंदुआ हाल के हफ्तों में वन कर्मियों ने जल स्रोतों और वन्यजीव गलियारों पर साइलेंट ट्रैप कैमरे लगाए। गश्ती दल तब हैरान रह गया जब रात के अंधेरे में एक वयस्क तेंदुआ पानी पीते हुए दिखाई दिया। उसी क्षेत्र में कैमरे ने भालू और हिरणों की हलचल भी दर्ज की, जो साबित करता है कि जंगल में शिकार और भोजन का संतुलन फिर से बेहतर हो गया है।

4 साल में लगाए 3.56 लाख पौधे सघन वनों के मामले में मुंगेर जिला पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर है, जिसका 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा जमुई के बरहट और लक्ष्मीपुर प्रखंड से जुड़ा हुआ है। रंग लाई वन विभाग की मेहनत पर्यावरण को संवारने के लिए बीते चार वर्षों (2023 से 2026) में मलयपुर रेंज में 3 लाख 56 हजार नए पौधे रोपे गए हैं। इसके अतिरिक्त सड़कों के दोनों ओर 20 हजार पौधे लगाए गए। इस हरियाली और सघनता का ही नतीजा है कि एक दशक बाद जानवर अपने पुराने आशियाने में लौटने लगे हैं।

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