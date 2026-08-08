बिहार में सरकार ने नहीं सुनी गुहार, तो किसानों ने खुद थामी कुदाल; श्रमदान से साफ कर दी नहर

जागरण संवाददाता, जमुई। खेतों तक पानी पहुंचाने वाली सिंचाई नहर जब जिम्मेदारों की उदासीनता का शिकार हुई तो किसानों ने इंतजार करने के बजाय खुद ही मोर्चा संभाल लिया।

कैंडीह वितरणी में जमा गाद, झाड़-झंखाड़ और कचरे से परेशान किसानों ने शनिवार को श्रमदान कर नहर की सफाई शुरू कर दी। हाथों में कुदाल लेकर किसान नहर में उतरे और घंटों मेहनत कर पानी के रास्ते को साफ किया।

प्रमोद मोदी, बनारसी यादव, उमेश मोदी, परमेश्वर यादव, अरुण मोदी आदि किसानों का कहना था कि बार-बार शिकायत के बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से गंभीर पहल नहीं की गई, जिसके बाद उन्हें खुद आगे आना पड़ा। कैंडीह वितरणी से आसपास के गांवों के खेतों की सिंचाई होती है। नहर की समुचित सफाई नहीं होने के कारण जगह-जगह गाद और झाड़ियां जमा हो गई थीं। इससे नहर में पानी का प्रवाह प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी।