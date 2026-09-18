खेत पटवन के दौरान टूटा दुखों का पहाड़! जमुई में मोटर चालू करते ही करंट की चपेट में आए 55 वर्षीय किसान, मौके पर मौत

संवाद सहयोगी, जमुई। Jamui Farmer Electrocution Death:जमुई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नीमारंग मोहल्ले में शुक्रवार की अलसुबह एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई। अपने खेतों की सिंचाई (पटवन) करने के लिए बिजली की मोटर चालू करने गए 55 वर्षीय किसान रंगीला साव अचानक हाई-वोल्टेज करंट की जद में आ गए। करंट लगते ही वह अचेत होकर वहीं गिर पड़े। जब तक आसपास के खेतों में काम कर रहे स्थानीय ग्रामीण कुछ समझ पाते और उन्हें तार से अलग करते, तब तक किसान बुरी तरह झुलस चुके थे।

हादसे के तत्काल बाद बदहवास परिजन स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अचेत किसान को लेकर फौरन जमुई सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे। अस्पताल में ऑन-ड्यूटी चिकित्सक ने गहन स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत किसान रंगीला साव को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई।

कटे तार से मोटर में उतरा करंट, नहीं मिला संभलने का मौका घटना के संदर्भ में प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह किसान रंगीला साव रोजमर्रा की भांति अपने खेत में पटवन के उद्देश्य से पहुंचे थे। वहां बोरिंग से पानी निकालने के लिए जैसे ही उन्होंने बिजली मोटर का स्विच दबाया, मोटर में पहले से कटे हुए तार की वजह से अचानक जोरदार करंट प्रवाहित हो गया। करंट का झटका इतना भीषण था कि किसान को पीछे हटने या संभलने का लेशमात्र भी मौका नहीं मिला और वह मौके पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े।

अस्पताल में उमड़ी भीड़, बिना पोस्टमार्टम के शव ले गए परिजन किसान की असमय मौत की खबर जंगल की आग की तरह नीमारंग सहित आसपास के इलाकों में फैल गई। कुछ ही देर में सदर अस्पताल में स्थानीय नागरिकों और परिचितों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मृतक के घर पर मातमी सन्नाटा पसर गया और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।