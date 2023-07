Jamui: छापेमारी में उत्पाद विभाग की टीम की सफलता, 84 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर और 12 शराबी गिरफ्तार;3 बाइक जब्त

Bihar News सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 84 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को सोमवार की दोपहर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया जहां शराबियों को छोड़ दिया गया। हालांकि तस्करों को जेल भेज दिया गया है।

Jamui: छापेमारी में उत्पाद विभाग की टीम की सफलता, 84 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर और 12 शराबी गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, जमुई: उत्पाद विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर जमुई के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान तीन बाइक के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तस्करों के पास से कुल 84 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसके अलावा, चकाई और बामदह चेकपोस्ट से शराब के नशे में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कांवड़िया भी शामिल हैं। कांवड़िया देवघर से पूजा कर लौट रहे थे। शराबियों में दूसरे जिले के कांवड़िया शामिल गिरफ्तार तस्करों की पहचान लछुआड़ थाना क्षेत्र के बालडा गांव निवासी महेश पासवान, टाउन थाना क्षेत्र के गरसंडा गांव निवासी सोनू कुमार, झाझा थाना क्षेत्र के दिघरा गांव निवासी धर्मेन्द्र कुमार और चिक्कू कुमार के रूप में हुई है। वहीं, शराबियों में दूसरे जिले के कांवड़िया व अन्य लोग शामिल हैं। तस्करों को कोर्ट के आदेश के बाद भेजा गया जेल कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी शराब तस्करों और शराबियों को सोमवार की दोपहर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, जहां जुर्माने की राशि के साथ सभी शराबियों को छोड़ दिया गया है। हालांकि, चारों तस्करों को कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गई है। उत्पाद अधीक्षक संजीव कुमार ठाकुर ने बताया कि सूचना के आधार पर चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और तीन बाइक के साथ 84 लीटर शराब भी जब्त की गई है। इसके अलावा, वाहन जांच के दौरान 12 शराबियों को भी गिरफ्तार किया गया है। शराब के विरुद्ध जिलेभर में छापेमारी अभियान जारी है।

Edited By: Aysha Sheikh