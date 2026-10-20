बेऊर जेल में बंद जमुई के पूर्व राजस्व कर्मी छोटेलाल की मौत, निगरानी ने किया था अरेस्ट, PMCH में तोड़ा दम

संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। जमुई जिले के सोनो अंचल के पूर्व राजस्व कर्मचारी छोटेलाल यादव की पटना में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे भ्रष्टाचार के एक मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की कार्रवाई के बाद से पटना की बेऊर केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद थे। जेल में अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

जेल में सांस लेने में हुई तकलीफ, अस्पताल में तोड़ा दम जानकारी के अनुसार, निगरानी विभाग द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के मामले में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद से छोटेलाल यादव बेऊर जेल में बंद थे। जेल में रहने के दौरान अचानक उन्हें सांस लेने में अत्यंत गंभीर तकलीफ होने लगी और सीने में बेचैनी की शिकायत हुई। बंदी की हालत तेजी से बिगड़ते देख कारा प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें तुरंत पीएमसीएच, पटना भेजा।