जमुई: नशे में धुत सिरफिरे ने कुल्हाड़ी से काटकर की वृद्ध विधवा की हत्या, गिरफ्तार

संवाद सूत्र, लक्ष्मीपुर (जमुई)। थाना क्षेत्र के मड़ैया गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक नशेड़ी सिरफिरे ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर लगभग 60 वर्षीय वृद्ध विधवा महिला की बेरहमी से हत्या कर दी।

मृतका की पहचान मड़ैया गांव निवासी स्व. भोला सिंह की पत्नी फूलवंती देवी के रूप में हुई है। वारदात के बाद ग्रामीणों ने आरोपित पेंघू सिंह को खदेड़कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया । घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, फूलवंती देवी अपने स्वजनों के साथ जमुई में एक रिश्तेदार के दाह संस्कार में शामिल होकर घर लौटी थीं। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद, गांव का ही पेंघू सिंह नशे की हालत में कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा और अचानक फूलवंती पर हमला कर दिया।