जमुई के खैरा CSC में SDO का छापा: जमीन के 'काले खेल' का भंडाफोड़, मोबाइल छोड़ भागे संचालक

संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित सीएससी में गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार ने औचक जांच की। जांच के दौरान सीएससी में संदिग्ध गतिविधियां सामने आने पर एसडीओ ने संचालक के मोबाइल और कंप्यूटर की जांच की।

इस दौरान जमीन से संबंधित बड़ी संख्या में दस्तावेज और लेनदेन से जुड़े चैट मिलने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को करीब एक बजे एसडीओ सौरभ कुमार, बीडीओ खैरा और राजस्व पदाधिकारी के साथ सीएससी पहुंचे।

वहां संचालक नीमनवादा निवासी प्रवीण कुमार तथा तेलियाडीह निवासी अभिषेक कुमार मौजूद थे। जांच के दौरान दोनों किसी अन्य व्यक्ति के खतियानी दस्तावेज की जांच करते पाए गए। संदेह होने पर अधिकारियों ने दोनों के मोबाइल और कंप्यूटर की जांच की।

मोबाइल में जमीन से संबंधित कई दस्तावेज तथा वाट्सऐप पर जमीन के काम को लेकर बातचीत और रूपये के लेनदेन से संबंधित विवरण मिलने की बात कही गई है। वहीं, कंप्यूटर में खैरा अंचल से संबंधित विभिन्न जमाबंदी और खतियानी की प्रतियां भी पाई गईं।

जांच के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर दोनों युवक अपने-अपने मोबाइल वहीं छोड़कर मौके से भाग निकले। इसके बाद एसडीओ ने राजस्व पदाधिकारी को सीएससी से संबंधित कागजात, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर जब्त करने का निर्देश दिया। साथ ही दोनों के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।