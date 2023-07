जमुई से रुपये कलेक्ट कर बाइक से अपने ऑफिस लौट रहे एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से तीन नकाबपोश लुटेरों ने हथियार का भय दिखाकर 1.80 लाख रुपया नकद और टैब लूट लिया। लूट की यह घटना मंगलवार शाम की है। इस बाबत लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के फाइनेंस कर्मी नीतीश कुमार ने सोनो पुलिस को आवेदन देकर मामले की जानकारी दी है।

जमुई में लुटेरों का आतंक: बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। जागरण

संवाद सहयोगी, जमुई: जमुई से रुपये कलेक्ट कर बाइक से अपने ऑफिस लौट रहे एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से तीन नकाबपोश लुटेरों ने हथियार का भय दिखाकर 1.80 लाख रुपया नकद और टैब लूट लिया। लूट की यह घटना मंगलवार शाम की है। यह घटना सोनो थाना क्षेत्र के सोनो-चकाई रोड पर चाननटांड़ के पास की बताई जा रही है। इस बाबत लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के पनोट गांव निवासी फाइनेंस कर्मी नीतीश कुमार ने सोनो पुलिस को आवेदन देकर मामले की जानकारी दी है। थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में नीतीश ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 4:45 बजे ढोंढ़री, पैरा मटिहाना, कोड़ाडीह आदि गांव से रुपये कलेक्ट कर बाइक से सोनो स्थित कार्यालय लौट रहा था। इसी दौरान चाननटांड़ के पास घात लगाए बैठे तीन लुटेरों ने उसकी बाइक को पीछे से पकड़ लिया, जिससे वह असंतुलित होकर जमीन पर गिर गया। बाइक से गिरते ही एक लुटेरे ने उसकी कनपटी पर पिस्टल तान दिया और रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में कलेक्शन के 1.80 लाख रुपये थे। नीतीश ने बताया कि लुटेरों की उम्र 20-22 वर्ष के बीच थी। दो लुटेरे अपने चेहरे को मास्क से ढंका था, वहीं एक के चेहरे पर कुछ नहीं था। देखने पर वह उसे पहचान सकता है। थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के कर्मी के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया है। लुटेरों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

