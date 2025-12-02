जमुई में सड़क किनारे पेड़ से टकराया कंटेनर, टहनी की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, तीन जख्मी
जमुई में एक कंटेनर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया, जिससे एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए स्वजनों ने ग्रामीणों ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा- अमीन पथ पर मंगलवार की सुबह तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान हादसा हो गया। नवादा से जुट का बोरा लादकर खैरा आ रही अनियंत्रित कंटेनर ने सड़क किनारे लगे पीपल पेड़ में ठोकर मार दी।
ठोकर लगने के बाद पीपल पेड़ की एक बड़ी टहनी डुमरकोला निवासी कोलवरी से सेवानिवृत हुए विशुनदेव मंडल (65) के सिर पर आ गिरी। जिससे मौके पर ही उनकी मौत गई, जबकि पिंकु पांडेय, पवन कुमार और छोटू कुमार को आंशिक चोटें आई है। इन तीनों का इलाज खैरा पीएचसी में कराया गया।
(दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर- फोटो जागरण)
हादसे के बाद गुस्साए स्वजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से चालक को बंधक बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हादसे में कई लोगों की जान जा सकती थी। क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ, वहां 50 की संख्या में लोग मृतक विशुनदेव के परिवार के ही एक बुजुर्ग की मौत होने के बाद तेरहवीं कार्यक्रम के मौके पर पीपल पेड़ में पानी देने की रस्मदायगी कर रहे थे।
गनीमत रही कि अन्य लोग बाल-बाल बच गए। इधर, घटना की जानकारी मिलने पर खैरा थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह और प्रशिक्षु पुअनि. दीपक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजनों को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद स्वजन शांत हुए।
इसके बाद बंधक रहे चालक को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को बरामद कर थाना लाया जा रहा है। साथ ही चालक को भी हिरासत में किया गया है।
