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जमुई में जमीन के नीचे शव दबा होने की उड़ी अफवाह, खुदाई के बाद खुली पोल; पुलिस बल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष

By Manikant Singh Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 03:07 PM (IST)

जमुई के भूदानपुरी जंगल में जमीन के नीचे शव दबे होने की अफवाह से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर खुदाई की, लेकिन कोई शव नहीं मिला, जिससे यह खबर निराधार साबित हुई।

जमुई में जमीन के नीचे शव दबा होने की उड़ी अफवाह, खुदाई के बाद खुली पोल

जमुई में जमीन के नीचे शव दबा होने की उड़ी अफवाह, खुदाई के बाद खुली पोल

HighLights

  1. जमुई के भूदानपुरी जंगल में शव दबे होने की अफवाह फैली।

  2. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गहन खुदाई की, पर कुछ नहीं मिला।

  3. थानाध्यक्ष ने इसे असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई अफवाह बताया।

संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। थाना क्षेत्र अंतर्गत भूदानपुरी स्थित जंगल में जमीन के नीचे किसी का शव दबा होने की खबर से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते यह बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

तरह-तरह की आशंकाओं से माहौल में तनाव और सनसनी का वातावरण बन गया। मामले की संवेदनशीलता और सूचना की गंभीरता को देखते हुए बरहट थानाध्यक्ष कुमार संजीव बिना कोई देरी किए दलबल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस टीम ने सबसे पहले भीड़ को नियंत्रित कर क्षेत्र को घेराबंदी में लिया, ताकि किसी भी तरह की साक्ष्य क्षति न हो। इसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए गए संदिग्ध स्थल का मुआयना किया गया।

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घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने तुरंत कुदाल और फावड़े का इंतजाम कर जमीन की खुदाई का काम शुरू कराया।

लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक चली कड़ी मशक्कत और कई फीट गहराई तक खुदाई करने के बावजूद वहां से न तो कोई शव मिला और न ही कोई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। जमीन के अंदर से कुछ भी न मिलने पर वहां मौजूद लोगों और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।

थानाध्यक्ष कुमार संजीव ने स्पष्ट किया कि जांच में शव मिलने की बात पूरी तरह से निराधार और महज एक अफवाह साबित हुई है। उन्होंने कहा कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा क्षेत्र में सनसनी और दहशत फैलाने की नीयत से यह झूठी खबर फैलाई गई थी।

पुलिस अब उस अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने में जुट गई है जिसने यह अफवाह शुरू की थी। थानाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि वे इस तरह की किसी भी भ्रामक और असत्यापित खबर पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।