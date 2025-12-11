Sand Mining: कागज पर लग रहा था बालू का ढेर, जमुई में 80 स्टॉकिस्टों पर 38.37 करोड़ का जुर्माना

अरविंद कुमार सिंह, जमुई। जमुई सहित पूरे बिहार के 80 बालू स्टॉकिस्टों ने बड़ा खेला कर दिया। जब चोरी पकड़ में आई तो खान एवं भू-तत्व विभाग ने जुर्माने के साथ मुकदमा ठोक दिया। जमुई में ऐसे स्टॉकिस्ट की संख्या सात बताई जाती है। सभी सात के लाइसेंसधारियों ने कागज पर ही 1,44,600 मीट्रिक टन बालू का ढेर खड़ा कर दिया। यह सब अवैध खनन को वैधता प्रदान करने के लिए किया गया था।

बताया जाता है कि स्थानीय नदी से बालू की चोरी कर स्टॉक का फर्जी चालान प्रयोग कर सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचाने की तैयारी थी। कागज पर बालू परिवहन का खेल 28 फर्जी ट्रांजिट परमिट पर किया गया तथा बालू का परिवहन रेलवे से दिखाया गया है।

जांच के उपरांत विभाग द्वारा उक्त बालू से राजस्व के नुकसान का आकलन सहित अन्य फाइन करते हुए 38.37 करोड रुपए का जुर्माना किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस भी उन स्टॉकिस्टों की तलाश कर रही है।

फर्जी तरीके से आईडी पर जमा बालू और किया गया जुर्माना क्र.सं. स्टॉकिस्ट का नाम स्टॉक स्थल फर्जी बालू की मात्रा (एमटी) जुर्माना राशि (₹) 1 संजीत कुमार कोल्हुआ कुमरडीह 62,000 16,46,87,500 2 ललन कुमार सिंह गंगरा 15,000 3,98,43,750 3 अर्चित कुमार सिंह ढंढ 16,800 4,46,25,000 4 संजय कुमार धपरी सिद्धेश्वरी 10,000 2,65,62,500 5 दिनेश कुमार यादव दादपुर 20,000 5,31,25,000 6 श्याम इंटरप्राइजेज (संजीव कुमार) नुमर 6,800 1,80,62,500 7 प्रमोद प्रसाद / अमर कुमार कटौना 14,000 3,71,87,500 अनधिकृत रूप से आईडी पर बढ़ गया बालू अलग-अलग थाने में दर्ज मुकदमा में खान निरीक्षकों ने बताया है कि के भंडारण अनुज्ञप्तिधारी के आईडी पर अनधिकृत रूप से कैपिंग अर्थात बालू की मात्रा को जोड़ने एवं बढ़ाने का कार्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया गया है। इस कार्य में खनन विभाग के खान साफ्ट पोर्टल पर जिला खनिज पदाधिकारी(डीएमओ) जमुई की आईडी से बालू की मात्रा में फर्जी तरीके से अप्रूव कर बढ़ोतरी कर लिया गया। इस मामले में अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में बालू प्राप्त दिखाया गया है।