Sand Mining: कागज पर लग रहा था बालू का ढेर, जमुई में 80 स्टॉकिस्टों पर 38.37 करोड़ का जुर्माना
जमुई (बिहार) में 80 बालू स्टॉकिस्टों द्वारा अवैध खनन का मामला सामने आया है, जिसमें 1,44,600 मीट्रिक टन बालू का फर्जी स्टॉक दिखाया गया। खान एवं भू-तत्व ...और पढ़ें
अरविंद कुमार सिंह, जमुई। जमुई सहित पूरे बिहार के 80 बालू स्टॉकिस्टों ने बड़ा खेला कर दिया। जब चोरी पकड़ में आई तो खान एवं भू-तत्व विभाग ने जुर्माने के साथ मुकदमा ठोक दिया। जमुई में ऐसे स्टॉकिस्ट की संख्या सात बताई जाती है। सभी सात के लाइसेंसधारियों ने कागज पर ही 1,44,600 मीट्रिक टन बालू का ढेर खड़ा कर दिया। यह सब अवैध खनन को वैधता प्रदान करने के लिए किया गया था।
बताया जाता है कि स्थानीय नदी से बालू की चोरी कर स्टॉक का फर्जी चालान प्रयोग कर सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचाने की तैयारी थी। कागज पर बालू परिवहन का खेल 28 फर्जी ट्रांजिट परमिट पर किया गया तथा बालू का परिवहन रेलवे से दिखाया गया है।
जांच के उपरांत विभाग द्वारा उक्त बालू से राजस्व के नुकसान का आकलन सहित अन्य फाइन करते हुए 38.37 करोड रुपए का जुर्माना किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस भी उन स्टॉकिस्टों की तलाश कर रही है।
फर्जी तरीके से आईडी पर जमा बालू और किया गया जुर्माना
|क्र.सं.
|स्टॉकिस्ट का नाम
|स्टॉक स्थल
|फर्जी बालू की मात्रा (एमटी)
|जुर्माना राशि (₹)
|1
|संजीत कुमार
|कोल्हुआ कुमरडीह
|62,000
|16,46,87,500
|2
|ललन कुमार सिंह
|गंगरा
|15,000
|3,98,43,750
|3
|अर्चित कुमार सिंह
|ढंढ
|16,800
|4,46,25,000
|4
|संजय कुमार
|धपरी सिद्धेश्वरी
|10,000
|2,65,62,500
|5
|दिनेश कुमार यादव
|दादपुर
|20,000
|5,31,25,000
|6
|श्याम इंटरप्राइजेज (संजीव कुमार)
|नुमर
|6,800
|1,80,62,500
|7
|प्रमोद प्रसाद / अमर कुमार
|कटौना
|14,000
|3,71,87,500
अनधिकृत रूप से आईडी पर बढ़ गया बालू
अलग-अलग थाने में दर्ज मुकदमा में खान निरीक्षकों ने बताया है कि के भंडारण अनुज्ञप्तिधारी के आईडी पर अनधिकृत रूप से कैपिंग अर्थात बालू की मात्रा को जोड़ने एवं बढ़ाने का कार्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया गया है।
इस कार्य में खनन विभाग के खान साफ्ट पोर्टल पर जिला खनिज पदाधिकारी(डीएमओ) जमुई की आईडी से बालू की मात्रा में फर्जी तरीके से अप्रूव कर बढ़ोतरी कर लिया गया। इस मामले में अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में बालू प्राप्त दिखाया गया है।
फर्जी तरीके से अप्रूव कर आईडी में बालू की मात्रा बढ़ाने के मामले में जमुई के सात के भंडारण अनुज्ञप्ति धारकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के तहत अलग-अलग थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही 38.37 करोड़ जुर्माना भी किया गया है। - केशव कुमार पासवान, जिला खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई
पहले भी श्याम इंटरप्राइजेज पर हुई है कार्रवाई
वर्ष 2022 और 2023 में भी श्याम इंटरप्राइजेज के संचालक संजीव कुमार उर्फ बंटी साह पर बालू के व्यापार में राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लग चुका है। हालांकि, कोर्ट से जुर्माने की राशि में उन्हें राहत मिल गई थी। 2022 में श्याम इंटरप्राइजेज के भंडारण स्थल पर भौतिक रूप से 14 लाख 79955 घन फिट बालू कम पाया गया था।
इसको लेकर सात करोड़ 88 लाख 79,004 रुपए का जुर्माना खान एवं भू-तत्व विभाग ने किया था। 2023 में भी स्टॉकिस्ट श्याम इंटरप्राइजेज पर 4,87,098 रुपये का दंड निर्धारण किया गया था। बार-बार आरोप लगने तथा मुकदमा दर्ज होने के बाद भी के भंडारण लाइसेंस निर्गत होना खान एवं भू-तत्व विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान है।
