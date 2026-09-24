जमुई बैड टच कांड की जांच करेंगी लेडी सिंघम; DU से की पढ़ाई, UPSC में 184वीं रैंक, IPS दीप्ति मोनाली का शानदार सफर

संवाद सहयोगी, जमुई। Who is IPS Deepti Monali: बिहार के जमुई जिले में दसवीं की नाबालिग छात्रा के साथ मड़वा पहाड़ के समीप हुई बर्बर बदसलूकी और दरिंदगी के मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने की कमान तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी दीप्ति मोनाली के हाथों में सौंपी गई है।

प्रशासनिक हलकों में अपनी कर्तव्यनिष्ठा और त्वरित कार्रवाई के लिए पहचानी जाने वाली आईपीएस दीप्ति मोनाली की अगुवाई में इस पूरे संवेदनशील प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। जमुई सांसद अरुण भारती ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में एसआईटी को मामले की तहकीकात, वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन और संलिप्त अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गई है।

UPSC में 184वीं रैंक और जमुई की पहली महिला SDPO संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की अत्यंत प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा-2023 में अखिल भारतीय स्तर पर 184वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली दीप्ति मोनाली वर्तमान में जमुई में बतौर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सेवाएं दे रही हैं।

2024 बैच की बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी दीप्ति ने जमुई सदर अनुमंडल की कमान संभालकर जिले की पहली महिला एसडीपीओ बनने का ऐतिहासिक गौरव भी अपने नाम दर्ज किया है। फील्ड में उनकी सक्रियता और सख्त कार्यशैली ने जिले के असामाजिक तत्वों में खौफ पैदा किया है।

पटना में हुई परवरिश, डीयू के मिरांडा हाउस से पीजी आईपीएस दीप्ति मोनाली मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी प्रारंभिक परवरिश और स्कूली शिक्षा बिहार की राजधानी पटना में हुई। उन्होंने पटना के डीएवी पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई उत्कृष्ट अंकों के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय का रुख किया।

दीप्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध दौलत राम कॉलेज से दर्शनशास्त्र (Philosophy) विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके उपरांत उन्होंने देश के शीर्ष महिला कॉलेजों में शुमार मिरांडा हाउस से दर्शनशास्त्र में ही स्नातकोत्तर (पीजी) की उपाधि प्राप्त की। अपनी शैक्षणिक योग्यता और तार्किक क्षमता के बल पर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयासों में सफलता का परचम लहराया।

गया में प्रोबेशन से जमुई तक का मजबूत प्रशासनिक सफर अकादमिक सफर पूरा करने और यूपीएससी में चयन के बाद दीप्ति मोनाली ने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) से कड़ा बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया। व्यावहारिक प्रशिक्षण के तहत उनकी पहली महत्वपूर्ण फील्ड पोस्टिंग गया जिले में प्रशिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक (ट्रेनी एएसपी) के रूप में हुई।