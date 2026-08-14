हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस: 6 माह पहले ही बन चुका है LHB रैक, फिर भी पुराने ICF कोच से चल रही ट्रेन; उठे सवाल

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। पूर्व रेलवे के अंतर्गत हावड़ा और मोकामा के बीच चलने वाली महत्वपूर्ण गाड़ी संख्या 13029/13030 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस को अत्याधुनिक एलएचबी (LHB) डिब्बों से लैस करने को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 'बिहार रेल यूजर्स एसोसिएशन' के अनुसार, मॉडर्न कोच फैक्ट्री (MCF) रायबरेली द्वारा इस ट्रेन के लिए आवंटित सुरक्षित व आधुनिक एलएचबी रैक का निर्माण और टर्न आउट फरवरी 2026 में ही पूरा कर लिया गया था।

हालांकि, निर्माण संपन्न हुए छह माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद रेलवे प्रशासन द्वारा इस ट्रेन को अब तक पुराने पारंपरिक आईसीएफ (ICF) कोचों के साथ ही चलाया जा रहा है। रायबरेली कोच फैक्ट्री ने पत्र के जवाब में दी आधिकारिक जानकारी बिहार रेल यूजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षराज ने बताया कि एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अभिनव सिन्हा द्वारा मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली के महाप्रबंधक/पीसीएमई को आधिकारिक पत्र भेजा गया था। पत्र के माध्यम से ट्रेन संख्या 13029/30 के लिए आवंटित एलएचबी कोचों के टर्न आउट और डिलीवरी की अद्यतन स्थिति (Current Status) मांगी गई थी।

एसोसिएशन के अनुसार, इसके जवाब में एमसीएफ (MCF) के डिप्टी सीएमई (मुख्यालय) महेंद्र कुमार द्विवेदी ने आधिकारिक पत्राचार में स्पष्ट किया है कि हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस के लिए आवंटित नए एलएचबी रैक का उत्पादन और टर्न आउट फरवरी 2026 में ही पूरी तरह संपन्न किया जा चुका है।

6 माह से तैयार है रैक, फिर भी पुराने डिब्बों में सफर को मजबूर यात्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षराज ने कहा कि रेलवे बोर्ड के आवंटन के अनुसार इस महत्वपूर्ण रूट पर यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और तेज गति क्षमता वाले एलएचबी रैक की सुविधा मिलनी तय थी।

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फरवरी माह में ही रैक तैयार होकर उपलब्ध होने के बावजूद अगस्त माह तक पूर्व रेलवे (Eastern Railway) द्वारा ट्रेन का रैक कन्वर्जन (ICF से LHB में बदलाव) न किया जाना बेहद निराशाजनक है। इसके कारण दैनिक व लंबी दूरी के यात्रियों को अब भी पुराने व असुविधाजनक कन्वेंशनल डिब्बों में यात्रा करनी पड़ रही है।