Lakhan Yadav Murder: दहशत का दूसरा नाम रहा लखन, हथियार छोड़े पर अतीत की परछाईं नहीं छूटी

संवाद सूत्र, सोनो(जमुई)। बाराटांड़ के पास गोली से मारे गए पूर्व माओवादी कमांडर लखन यादव का नाम कभी जमुई-गिरिडीह सीमांचल में दहशत का पर्याय माना जाता था। जमुई-गिरिडीह सीमांचल जोन में सक्रिय हार्डकोर माओवादी कमांडर के रूप में पहचान बनाने वाला लखन यादव लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना रहा। माओवादी जोनल कमांडर पिंटू राणा के करीबी सहयोगी के रूप में वह ठेकेदारों से लेवी वसूली और सशस्त्र कार्रवाई की कमान संभालता था। 2015 में वह भाकपा (माओवादी) की पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी में शामिल हुआ। इसके तुरंत बाद उसे खैरा, चकाई और कौआकोल इलाके का माओवादी कमांडर बनाया गया। इसी दौरान संगठन की ही महिला माओवादी सुनीता मरांडी से शादी की और सुनीता महिला माओवादी कमांडर बनी। यह माओवादी दंपति एके-47, इंसास और कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियारों से वारदातों को अंजाम देता था। मार्च 2015 में मिरचा के तत्कालीन मुखिया के घर हमला, मोबाइल टावर को डायनामाइट से उड़ाना, जमुई के पेट्रोल पंपों पर दिनदहाड़े धावा बोलकर लूट, ऐसी एक दर्जन से अधिक घटनाओं में लखन और उसकी पत्नी का नाम सामने आया।

2015 में एसटीएफ ने विशेष अभियान में लखन और उसकी पत्नी को पटना से गिरफ्तार किया। गर्भवती होने के कारण सुनीता ने जमुई जेल में ही बेटे को जन्म दिया। 7-8 जून 2020 में चकाई के बोंगी में सड़क निर्माण कंपनी की तीन जेसीबी जलाने, मजदूरों से मारपीट और लूटपाट के मामले में भी वह आरोपित रहा।