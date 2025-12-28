Language
    Lakhan Yadav Murder: दहशत का दूसरा नाम रहा लखन, हथियार छोड़े पर अतीत की परछाईं नहीं छूटी

    By Anurag Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    जमुई के सोनो में पूर्व माओवादी कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह जमुई-गिरिडीह सीमांचल में कभी दहशत का पर्याय था, जिसने कई बड़ी वारदातों ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्व माओवादी कमांडर लखन यादव। (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, सोनो(जमुई)। बाराटांड़ के पास गोली से मारे गए पूर्व माओवादी कमांडर लखन यादव का नाम कभी जमुई-गिरिडीह सीमांचल में दहशत का पर्याय माना जाता था।

    जमुई-गिरिडीह सीमांचल जोन में सक्रिय हार्डकोर माओवादी कमांडर के रूप में पहचान बनाने वाला लखन यादव लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना रहा।

    माओवादी जोनल कमांडर पिंटू राणा के करीबी सहयोगी के रूप में वह ठेकेदारों से लेवी वसूली और सशस्त्र कार्रवाई की कमान संभालता था।

    2015 में वह भाकपा (माओवादी) की पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी में शामिल हुआ। इसके तुरंत बाद उसे खैरा, चकाई और कौआकोल इलाके का माओवादी कमांडर बनाया गया।

    इसी दौरान संगठन की ही महिला माओवादी सुनीता मरांडी से शादी की और सुनीता महिला माओवादी कमांडर बनी। यह माओवादी दंपति एके-47, इंसास और कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियारों से वारदातों को अंजाम देता था। मार्च 2015 में मिरचा के तत्कालीन मुखिया के घर हमला, मोबाइल टावर को डायनामाइट से उड़ाना, जमुई के पेट्रोल पंपों पर दिनदहाड़े धावा बोलकर लूट, ऐसी एक दर्जन से अधिक घटनाओं में लखन और उसकी पत्नी का नाम सामने आया।

    2015 में एसटीएफ ने विशेष अभियान में लखन और उसकी पत्नी को पटना से गिरफ्तार किया। गर्भवती होने के कारण सुनीता ने जमुई जेल में ही बेटे को जन्म दिया। 7-8 जून 2020 में चकाई के बोंगी में सड़क निर्माण कंपनी की तीन जेसीबी जलाने, मजदूरों से मारपीट और लूटपाट के मामले में भी वह आरोपित रहा।

    इस घटना के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने माओवादी लखन यादव को फिर गिरफ्तार करने में सफलता पाई। लखन की निशानदेही पर चिल्काखांड़ के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ।

    न्यायिक हिरासत के बाद 2020 में दोनों जमानत पर बाहर आए और मुख्यधारा में लौटने का एलान किया। इसके बाद दंपती ने चिल्काखांड़ में बसकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश शुरू की।

    जिसने कभी जंगलों को ठिकाना और हथियारों को साथी बनाया था, वही अब घर-परिवार के बीच शांत जीवन की राह तलाश रहा था, लेकिन विगत शनिवार को गोलियों की गूंज ने उसकी कहानी को अचानक विराम दे दिया।

    लखन भले संगठन छोड़ चुका था, लेकिन, उसके अतीत के कई पन्ने अब भी अनसुलझे थे। पुलिस पुरानी रंजिश, लेन-देन, माओवादी कनेक्शन और आपराधिक इतिहास हर एंगल से जांच में जुटी है। सवाल यही है कि, क्या बंदूक से शुरू हुई जिंदगी का अंत भी उसी की गूंज में हुआ?

    यह भी पढ़ें- जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने गोलियों से भूना