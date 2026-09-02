खेत में गिरे बिजली के तार ने ली 71 वर्षीय किसान की जान, जमुई में बिजली विभाग के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

जागरण संवाददाता, जमुई। सदर प्रखंड के लखनपुर गांव में 71 वर्षीय किसान जीतन मंडल की खेत में गिरे बिजली के तार से करंट लगने से मौत हो गई। स्वजन और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया।

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