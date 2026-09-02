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खेत में गिरे बिजली के तार ने ली 71 वर्षीय किसान की जान, जमुई में बिजली विभाग के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

By Anjum Alam Edited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 02 Sep 2026 10:04 AM (GMT+05:30)

जमुई के लखनपुर गांव में खेत में गिरे बिजली के तार से करंट लगने से 71 वर्षीय किसान जीतन मंडल ...और पढ़ें

71 वर्षीय किसान की जान

71 वर्षीय किसान की जान

HighLights

  1. जमुई में 71 वर्षीय किसान की करंट लगने से मौत।

  2. खेत में गिरे बिजली के तार से हुआ हादसा।

  3. ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जताया आक्रोश।

जागरण संवाददाता, जमुई। सदर प्रखंड के लखनपुर गांव में 71 वर्षीय किसान जीतन मंडल की खेत में गिरे बिजली के तार से करंट लगने से मौत हो गई। स्वजन और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया।

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