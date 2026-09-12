हावड़ा, सियालदह और आसनसोल से बिहार के लिए 9 स्पेशल ट्रेनें! जसीडीह-मधुपुर होकर चलेंगी; पटना, सीतामढ़ी व मधुबनी भी
Eastern Railway Puja Special Trains 2026: पूर्व रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा ...और पढ़ें
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पूर्व रेलवे ने 9 पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की।
दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए चलेंगी ये ट्रेनें।
हावड़ा, सियालदह से बिहार के कई शहरों तक सेवा।
संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। Eastern Railway Puja Special Trains 2026: आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ के दौरान परदेस से घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। रेल प्रशासन ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुगम और सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नौ पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का ऐलान किया है।
पूर्व रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) शिबराम मांझी ने शनिवार को आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर इन सभी पूजा स्पेशल ट्रेनों की समय-सारणी, परिचालन अवधि और ठहराव की विस्तृत सूची जारी कर दी है।
दुर्गा पूजा, दीपावली और महापर्व छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर पूर्व रेलवे चलाएगा कुल 9 पूजा स्पेशल ट्रेनें
हावड़ा, सियालदह, कोलकाता और आसनसोल से पटना, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी व गोरखपुर के लिए चलेंगी स्पेशल गाड़ियां
13 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच संचालित होंगी ट्रेनें; जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन, आसनसोल और दुर्गापुर में होगा ठहराव
सभी पूजा स्पेशल ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी (जनरल), शयनयान (स्लीपर) और वातानुकूलित (AC) कोच लगाए जाएंगे
यह ट्रेनें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेशनों—हावड़ा, सियालदह, कोलकाता टर्मिनल और आसनसोल से खुलकर बिहार के विभिन्न शहरों जैसे पटना, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जाएंगी। इन सभी ट्रेनों के चलने से पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन और आसनसोल के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। सभी ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी श्रेणियों के कोच उपलब्ध रहेंगे।
पूजा स्पेशल ट्रेनों की पूरी सूची, दिन और समय-सारणी
1. हावड़ा – रक्सौल – हावड़ा पूजा स्पेशल (साप्ताहिक - गुरुवार/शुक्रवार)
गाड़ी संख्या 03041 (हावड़ा – रक्सौल): 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक गुरुवार को कुल 7 फेरे लेगी। यह ट्रेन हावड़ा से रात 11:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 04:15 बजे रक्सौल पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 03042 (रक्सौल – हावड़ा): 16 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक शुक्रवार को कुल 7 फेरे लेगी। यह रक्सौल से शाम 05:45 बजे खुलकर अगले दिन दोपहर 12:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
ठहराव: बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह।
2. हावड़ा – रक्सौल – हावड़ा पूजा स्पेशल (साप्ताहिक - शनिवार/रविवार)
गाड़ी संख्या 03043 (हावड़ा – रक्सौल): 17 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक शनिवार को कुल 7 फेरे लेगी। हावड़ा से रात 11:00 बजे खुलेगी और अगले दिन शाम 04:15 बजे रक्सौल पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 03044 (रक्सौल – हावड़ा): 18 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक रविवार को कुल 7 फेरे लेगी। रक्सौल से शाम 05:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
ठहराव: बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह।
3. सियालदह – पटना – सियालदह पूजा स्पेशल (साप्ताहिक - मंगलवार)
गाड़ी संख्या 03135 (सियालदह – पटना): 13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक मंगलवार को कुल 7 फेरे लेगी। सियालदह से मध्य रात्रि 12:20 बजे खुलकर उसी दिन दोपहर बाद 03:00 बजे पटना पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 03136 (पटना – सियालदह): 13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक मंगलवार को कुल 7 फेरे लेगी। पटना से शाम 04:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 07:30 बजे सियालदह पहुंचेगी।
ठहराव: नैहाटी, बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह।
4. सियालदह – सीतामढ़ी – सियालदह पूजा स्पेशल (साप्ताहिक - शुक्रवार/शनिवार)
गाड़ी संख्या 03133 (सियालदह – सीतामढ़ी): 16 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक शुक्रवार को कुल 7 फेरे लेगी। सियालदह से रात 11:40 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 03:30 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 03134 (सीतामढ़ी – सियालदह): 17 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक शनिवार को कुल 7 फेरे लेगी। सीतामढ़ी से शाम 05:00 बजे खुलकर अगले दिन दोपहर 12:25 बजे सियालदह पहुंचेगी।
ठहराव: नैहाटी, बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह।
5. सियालदह – गोरखपुर – सियालदह पूजा स्पेशल (सप्ताह में दो दिन)
गाड़ी संख्या 03131 (सियालदह – गोरखपुर): 13 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को कुल 14 फेरे लगाएगी। सियालदह से रात 11:40 बजे चलकर अगले दिन शाम 06:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 03132 (गोरखपुर – सियालदह): 14 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को कुल 14 फेरे लेगी। गोरखपुर से रात 08:35 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 03:40 बजे सियालदह पहुंचेगी।
ठहराव: नैहाटी, बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह।
6. कोलकाता – मधुबनी – कोलकाता पूजा स्पेशल (सप्ताह में दो अलग-अलग दिन)
सेवा-1 (मंगलवार/बुधवार):
03185 (कोलकाता – मधुबनी): 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार (7 फेरे)। कोलकाता से रात 11:50 बजे प्रस्थान, अगले दिन शाम 03:30 बजे मधुबनी आगमन।
03186 (मधुबनी – कोलकाता): 14 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार (7 फेरे)। मधुबनी से शाम 04:55 बजे प्रस्थान, अगले दिन दोपहर 12:45 बजे कोलकाता आगमन।
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सेवा-2 (शुक्रवार/शनिवार):
03187 (कोलकाता – मधुबनी): 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार (7 फेरे)। कोलकाता से रात 11:50 बजे प्रस्थान, अगले दिन शाम 03:30 बजे मधुबनी आगमन।
03188 (मधुबनी – कोलकाता): 17 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार (7 फेरे)। मधुबनी से शाम 04:55 बजे प्रस्थान, अगले दिन दोपहर 12:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
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ठहराव: नैहाटी, बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह।
7. आसनसोल – पटना – आसनसोल पूजा स्पेशल (साप्ताहिक - रविवार)
गाड़ी संख्या 03511 (आसनसोल – पटना): 18 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार। आसनसोल से दोपहर 01:20 बजे खुलकर उसी रात 08:15 बजे पटना पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 03512 (पटना – आसनसोल): 18 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार। पटना से रात 09:55 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 04:50 बजे आसनसोल पहुंचेगी।
ठहराव: चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर और जसीडीह।
8. आसनसोल – गोरखपुर – आसनसोल पूजा स्पेशल (साप्ताहिक - शुक्रवार/शनिवार)
गाड़ी संख्या 03527 (आसनसोल – गोरखपुर): 16 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार (7 फेरे)। आसनसोल से दोपहर 01:20 बजे प्रस्थान, अगले दिन तड़के 03:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 03528 (गोरखपुर – आसनसोल): 17 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार (7 फेरे)। गोरखपुर से सुबह 06:00 बजे प्रस्थान, उसी दिन रात 08:45 बजे आसनसोल पहुंचेगी।
ठहराव: चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर और जसीडीह।