75 लाख कांवड़ियों का सुरक्षित सफर व जीरो एक्सीडेंट: रेलवे ने चलाईं 151 ट्रेनें, ड्रोन व डॉग स्क्वाड से की निगरानी
पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेला 2026 के दौरान 75 लाख शिवभक्तों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर कीर्तिमान स्थापित किया। 151 ...और पढ़ें
HighLights
75 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा, शून्य दुर्घटना दर्ज की गई।
151 विशेष ट्रेनें, 500 से अधिक RPF जवान, ड्रोन तैनात।
जसीडीह में RPF की तत्परता से बड़ा रेल हादसा टला।
संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। पूर्व रेलवे ने महाप्रबंधक गीतिका पांडेय के कुशल नेतृत्व में श्रावणी मेला 2026 के दौरान अभूतपूर्व भीड़ प्रबंधन और अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 29 जुलाई से 28 अगस्त तक चले एक माह के विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान पूर्व रेलवे ने बिना किसी अप्रिय घटना के करीब 75 लाख शिवभक्तों और कांवड़ियों के सुरक्षित व सुगम आवागमन का सफल संचालन किया।
महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमिया नंदन सिन्हा के मार्गदर्शन में सुल्तानगंज, जसीडीह, बैद्यनाथधाम, देवघर और तारकेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के स्टेशनों पर सुरक्षा का त्रिस्तरीय चक्रव्यूह तैयार किया गया था। इस दौरान 500 से अधिक रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की तैनाती के साथ-साथ हाई-टेक ड्रोन कैमरों और प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड से चौबीसों घंटे निगरानी रखी गई।
29 जुलाई से 28 अगस्त तक चले श्रावणी मेले में पूर्व रेलवे ने 75 लाख श्रद्धालुओं को कराई सुरक्षित यात्रा; चलाई गईं 151 स्पेशल ट्रेनें
500 से अधिक RPF जवान, ड्रोन और डॉग स्क्वाड रहे तैनात; बैरिकेडेड चैनल से प्रति घंटे 24,900 यात्रियों की कराई गई सुगम आवाजाही
जसीडीह में RPF जवानों की तत्परता से टला बड़ा रेल हादसा, असामान्य आवाज सुनकर 1 घंटे के भीतर दुरुस्त कराया ट्रैक फ्रैक्चर
‘ऑपरेशन अमानत’ से 2.62 लाख का सामान लौटाया, ‘नन्हे फरिश्ते’ के तहत 10 बिछड़े बच्चों को परिजनों से मिलाया
स्टेशनों पर आमने-सामने से आने-जाने वाले यात्रियों के टकराव और भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए 3 से 5 मीटर चौड़े बैरिकेडेड चैनल बनाए गए थे, जिससे प्रति घंटे लगभग 24,900 यात्रियों की निर्बाध और व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित हुई।
151 मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, आसनसोल में रिकॉर्ड टिकट राजस्व
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे के विभिन्न रेल मंडलों से कुल 151 विशेष ट्रेनें चलाई गईं:
हावड़ा मंडल: सर्वाधिक 101 विशेष ट्रेनें
आसनसोल मंडल: 38 विशेष ट्रेनें
मालदा मंडल: 12 विशेष ट्रेनें
अकेले तारकेश्वर स्टेशन पर मेले के पांच सोमवारों के दौरान 12 लाख 59 हजार से अधिक श्रद्धालुओं का आवागमन दर्ज किया गया। वहीं, रणनीतिक रूप से अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने के कारण आसनसोल मंडल ने एक ही दिन में 26 लाख 66 हजार रुपये से अधिक के रिकॉर्ड टिकट राजस्व की प्राप्ति की।
जसीडीह में RPF की सजगता से टला बड़ा रेल हादसा
मेले के दौरान जसीडीह स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवानों ने असामान्य आवाज सुनकर समय रहते ट्रैक में आए गंभीर फ्रैक्चर को पकड़ लिया। तत्काल इंजीनियरिंग विभाग से समन्वय स्थापित कर महज एक घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत कराई गई, जिससे एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल-बाल टल गया।
सुरक्षा के साथ सेवा: लौटाया खोया सामान, बिछड़ों को मिलाया
सुरक्षा के साथ-साथ आरपीएफ ने मानवीय सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया:
ऑपरेशन अमानत: यात्रियों के छूटे 11 मोबाइल फोन, आईपैड और नकदी सहित कुल 2.62 लाख रुपये से अधिक का सामान खोजकर उन्हें सुरक्षित लौटाया गया।
ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते: मेले की भीड़ में परिजनों से बिछड़े 10 मासूम बच्चों को रेस्क्यू कर सकुशल उनके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।
ऑपरेशन सेवा: मात्र 5 मिनट के न्यूनतम रिस्पॉन्स टाइम में 6 अस्वस्थ व बुजुर्ग श्रद्धालुओं को त्वरित एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा दिलाई गई।
ऑपरेशन सतर्क: आसनसोल और मालदा मंडल क्षेत्र में सघन चेकिंग कर हजारों रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई।
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शिबराम मांझी ने कहा कि बिना किसी दुर्घटना के 75 लाख श्रद्धालुओं की यह ऐतिहासिक यात्रा यात्री सुरक्षा, सुव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन और जनसेवा के प्रति पूर्व रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।