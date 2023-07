तैश में आकर शराबी ने चूहे मारने की दवा तो खा ली, जिससे झगड़ा हुआ; उसी को अस्पताल से लगाना पड़ा कॉल

Jamui News इंसान गुस्से में कोई कदम तो उठा लेता है लेकिन बाद में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जमुई में एक शराबी ने तैश में आकर चूहे मारने की दवा खा ली। जब हालत बिगड़ने लगी तो खुद जाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। इधर उसके बीबी-बच्चे परेशान थे। ऐसे में उसने कॉल कर खुद बीबी को घटना की जानकारी दी है।

Bihar Crime: तैश में आकर शराबी ने चूहे मारने की दवा तो खा ली

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, जमुई। जिले में एक शराबी पति ने पत्नी से झगड़ा के बाद चूहा मारने की दवा खा ली। इसके बाद वह खुद अस्पताल पहुंच गया और पत्नी को कॉल कर अपनी हरकत की जानकारी दी। मामला नगर थाना क्षेत्र के खैरमा इलाके का है। बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम प्रमोद सिंह शराब पीकर घर आया। इसी दौरान उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। इसके बाद वह नाराज होकर घर से बाहर चला गया। गुस्से में उसने चूहे मारने की दवा खा ली। इसके बाद शराबी की स्थिति खराब होने लगी। जिसके बाद खुद सदर अस्पताल पहुंचा और इलाज के लिए भर्ती हो गया। पति के घर देर शाम तक घर नहीं पहुंचने के कारण पत्नी अंजना देवी और उसके बच्चों ने उसे ढूंढना शुरू किया। एक घंटे तक पत्नी और बच्चे खैरमा गांव के गली मोहल्ले में प्रमोद को ढूंढते रहे पर वह नहीं मिला। इधर, अस्पताल में इलाजरत प्रमोद सिंह ने घर में फोन कर जानकारी दी की उसने जहर खा लिया है। घटना के बारे में प्रमोद सिंह की पत्नी अंजना देवी ने रोते हुए बताया कि मंगलवार देर शाम तक उसका पति घर लौटकर नहीं आया। हमे उनकी चिंता होने लगी। अंजना ने बताया कि मैं और मेरी बेटी करीब एक घंटे तक उन्हें गांव में ढूंढते रही। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद से फोन किया और बताया कि चूहे मारने की दवाई खा ली है और अस्पताल में भर्ती हैं। कचहरी में मुंशी का काम करता है पति अंजना ने बताया कि उनका पति कचहरी में मुंशी का काम करता है। हर दिन वे शराब पीते हैं। जिसके कारण झगड़ा होता है। शराब पीने से मना करने पर मारपीट भी करते हैं। ड्रग्स भी लेते है, इंजेक्शन भी लेते हैं। जिसके कारण उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ड्रग्स लेने पर क्या बोले डॉक्टर उन्होंने आगे बताया कि मेरी शादी के 15 साल हो गए है और चार बच्चे भी हैं। प्रमोद का इलाज कर रहे डॉ. विशाल आनंद ने बताया कि मरीज शराब के नशे में था और गुस्से में चूहे मारने की दवाई खा लिया था। इस कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई। इलाज करने के बाद अभी वह खतरे से बाहर है। ड्रग्स लेने की बात पर बताया कि शरीर पर इंजेक्शन का कोई निशानी नहीं है, यह जांच का विषय है।

Edited By: Roma Ragini