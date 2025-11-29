Bihar News: गया के बाद अब जमुई को भी चाहिए सम्मान, जिले के नाम के पीछे 'जी' जोड़ने की मांग

संवाद सहयोगी, जमुई। गया के पीछे 'जी' जुड़ने के बाद अब जमुई में भी 'जी' जोड़ने की मांग उठने लगी है। उक्त आशय का प्रस्ताव शनिवार को भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की बैठक में पारित की गई है। संरक्षक राम दिनेश शर्मा के आवास पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष चंद्रचूड़ सिंह कर रहे थे।

इसमें पहला प्रस्ताव जमुई के पीछे 'जी' जोड़ने का ही है। संगठन का मानना है कि भगवान महावीर की जननी जमुई के पीछे भी जी जुड़ना चाहिए। इसके अलावा जमुई में हवाई सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

यह बताया गया कि भगवान महावीर की जन्मस्थली का दर्शन करने लाखों पर्यटक देश और विदेश से आते हैं। इसके लिए पर्याप्त जमीन भी हवाई अड्डा के नाम जमुई में उपलब्ध है। मोर्चा की बैठक में सहकारिता विभाग एवं पथ परिवहन विभाग की खाली जमीन पर दुकान का निर्माण कर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर दिए जाने की भी मांग उठाई गई है। बंद पड़े शवदाह गृह को अविलंब चालू कर पर्यावरण संरक्षण के मुहिम को बल देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

इसके साथ ही महिसौड़ी चौक एवं बोधवन तालाब चौक पर लग रहे जाम के मद्देनजर जमुई में फ्लाइओवर की आवश्यकता बताई गई है। गिद्धौर एवं सोनो चौक पर जाम से निजात के लिए यातायात पुलिस की तैनाती तथा सांढ़ एवं लावारिस कुत्तों से जान एवं माल की हिफाजत की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है।

बताया गया कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का ही आंदोलन का नतीजा है कि जमुई शहर का विस्तार किउल नदी के उस पार संभव हो सका। हनुमान घाट पर पुल निर्माण के बाद जिला प्रशासन को भी 80 एकड़ सरकारी जमीन की उपलब्धता विभिन्न सरकारी भवनों के लिए सुनिश्चित हो गई।