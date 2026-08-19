बिहार में शिक्षक के घर डकैती से खुला गिरोह का राज, सोना गिरवी रखकर चलता था 'गुप्त बैंक'

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। सिमुलतला थाना क्षेत्र के टेलवा बाजार में बीते वर्ष आठ दिसंबर को शिक्षक संजीव कुमार के घर हुई डकैती के मामले की जांच में अंतरराज्यीय गिरोह और सोना गिरवी रखकर ब्याज पर रुपये देने के कारोबार का खुलासा हुआ है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य पुलिस की वर्दी पहनकर घर में घुसे थे और परिवार को बंधक बनाकर करीब 25 से 30 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद चार जनवरी को चंद्रमंडी के दो स्वर्ण व्यवसायी मनोज पोद्दार और अनिल उर्फ मन्नू कई ग्राहकों के साथ शिक्षक संजीव कुमार के टेलवा स्थित घर पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया था कि लूटे गए आभूषण शिक्षक के नहीं, बल्कि उनके और उनके ग्राहकों के थे। इसके बाद मामले की जांच में पुलिस को शिक्षक के घर से बड़े पैमाने पर सोने-चांदी के आभूषण गिरवी रखकर ब्याज पर रुपये देने के कारोबार की जानकारी मिली।

हर वारदात में बदलते थे नंबर प्लेट बिहार और झारखंड पुलिस की संयुक्त जांच में गिरोह की कार्यशैली सामने आई। पुलिस के अनुसार, गिरोह वारदात को अंजाम देने के लिए अलग-अलग लोगों को शामिल करता था, जबकि सुरेश यादव और उसका चालक संजय यादव पूरी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

वारदात में स्कॉर्पियो (जेएच-01-बीपी-4780) का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस से बचने के लिए वाहन का नंबर प्लेट बदल दिया जाता था। 40 लाख की लूट के बाद खुलती गईं कड़ियां बीते आठ अगस्त को बांका के चांदन स्थित श्याम मिल संचालक विक्रम चौधरी उर्फ विक्की 40 लाख रुपये लेकर वंदे भारत ट्रेन से कोलकाता जाने के लिए निकले थे। झारखंड सीमा के पास आरोपितों ने खुद को आयकर एवं जीएसटी अधिकारी बताकर उनसे रुपये लूट लिए।

मामले में जसीडीह और बेलहर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कैलाश पहाड़ी के घनश्याम यादव, तरैया के संजय सिंह और विशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद सिमुलतला के बक्सा निवासी कुमोद पोद्दार और बेलहर निवासी चालक संजय यादव को भी गिरफ्तार किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने अप्रैल में झारखंड के राजधनवार में भी इसी तरह की डकैती की थी। पुलिस अब मुख्य आरोपित सुरेश यादव, शंभू सिंह और राहुल मियां की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है।