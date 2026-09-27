संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार में मद्यनिषेध कानून को प्रभावी बनाने और सीमावर्ती राज्यों से हो रही शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खैरा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस और एंटी लिकर टास्क फोर्स (ALTF) की संयुक्त टीम ने निमनवादा-पिपराटांड़ गांव के समीप रणनीतिक नाकेबंदी कर एक बोलेरो से 15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है।

पुलिस ने मौके से बोलेरो को जब्त करते हुए उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की यह खेप पड़ोसी राज्य झारखंड के देवघर (जसीडीह) से जमुई के ग्रामीण इलाकों में खपाने के लिए लाई जा रही थी। गिरफ्तार चालक की पहचान देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधरीगदर गांव निवासी रोहित यादव के रूप में की गई है।

गुप्त सूचना पर ALTF और पुलिस की घेराबंदी खैरा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह को सटीक गुप्त सूचना मिली थी कि देवघर की ओर से एक बोलेरो में विदेशी शराब की बड़ी खेप लादकर जमुई के बड़ीबाग इलाके की तरफ ले जाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में ALTF प्रभारी सब-इंस्पेक्टर सावन कुमार और पुलिस बल ने निमनवादा-पिपराटांड़ के पास त्वरित रूप से सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया।

इसी दौरान देवघर की ओर से आ रही एक संदिग्ध बोलेरो को जवानों ने रुकने का इशारा किया। तलाशी लेने पर वाहन के भीतर छिपाकर रखी गई 15 पेटियों में अंग्रेजी शराब की खेप बरामद हुई। 240 बोतलों की बरामदगी, ₹5000 भाड़े का मिला था लालच पुलिस के अनुसार, जब्त शराब में 750 एमएल की 10 पेटियों में कुल 120 बोतलें और 350 एमएल की 5 पेटियों में 120 बोतलें शामिल हैं। यानी कुल 15 पेटियों से 240 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई।

थाने में की गई पूछताछ के दौरान चालक रोहित यादव ने स्वीकार किया कि जसीडीह में मुकेश नामक एक तस्कर ने उसे यह बोलेरो सौंपते हुए जमुई पहुंचाने का जिम्मा दिया था। इस काम के एवज में उसे ₹5,000 भाड़ा देने की बात तय हुई थी। चालक ने दावा किया कि वह पहली बार इस तरह की अवैध डिलीवरी में शामिल हुआ था, हालांकि पुलिस उसके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड की भी स्वतंत्र रूप से छानबीन कर रही है।