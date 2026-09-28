संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। Teacher Vishnudev Singh Passes Away: ब‍िहार के जमुई ज‍िला अंतर्गत सिकंदरा प्रखंड क्षेत्र के कुमार गांव निवासी वयोवृद्ध शिक्षाविद एवं भूतपूर्व शिक्षक विष्णुदेव सिंह का रविवार को 115 वर्ष की लंबी आयु में निधन हो गया। वे क्षेत्र के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही समूचे सिकंदरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रसार और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था।

विष्णुदेव सिंह की पहचान एक ऐसे समर्पित शिक्षक के रूप में रही, जिन्होंने देश की आजादी (1947) से पहले ही शिक्षक पद पर योगदान देकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगानी शुरू कर दी थी। उन्होंने लगभग चार दशकों से अधिक समय तक कई पीढ़ियों को अक्षर ज्ञान देने के साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी।

1986 में हुए थे रिटायर, चार दशकों तक ली पेंशन विष्णुदेव सिंह वर्ष 1986 में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने करीब 40 वर्षों तक निरंतर सरकारी पेंशन का लाभ लिया, जो अपने आप में एक दुर्लभ कीर्तिमान है। लंबी उम्र होने के बावजूद उनकी दिनचर्या बेहद संयमित, अनुशासित और सक्रिय रही। वे सदैव गांव और समाज के सुख-दुख में शामिल रहते थे तथा युवाओं को उच्च नैतिक आचरण की प्रेरणा देते थे।