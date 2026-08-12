संवाद सहयोगी, जमुई। जिले के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत धनामा स्थित उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुनिंद्र कुमार और स्थानीय (सिकंदरा) विधायक प्रफुल्ल मांझी के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक कथित ऑडियो इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में दोनों के बीच किसी स्थानीय मुद्दे को लेकर काफी तीखी बातचीत होती सुनाई दे रही है।

बातचीत के दौरान विधायक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के बात करने के लहजे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें "बात करने की तमीज सीखने" की सख्त नसीहत देते सुनाई पड़ रहे हैं। ऑडियो के सामने आते ही शिक्षा विभाग से लेकर जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

'कौन बोल रहे हो' कहने पर बिगड़ी बात प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायरल ऑडियो में प्रभारी प्रधानाध्यापक किसी विभागीय या स्थानीय मामले को लेकर विधायक से फोन पर संवाद कर रहे हैं। बातचीत की शुरुआत में प्रधानाध्यापक कथित तौर पर विधायक से अनभिज्ञता जताते हुए 'कौन बोल रहे हो' कहते सुनाई देते हैं।