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    ब‍िहार : 'बात करने की तमीज सीखिए...'; विधायक प्रफुल्ल मांझी और HM की तीखी बहस का ऑडियो वायरल, मचा हड़कंप

    By Manikant Singh Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:06 AM (GMT+05:30)

    जमुई के अलीगंज में विधायक प्रफुल्ल मांझी और उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुनिंद्र कुमार के बीच फोन पर हुई तीखी बहस का कथित ऑडियो वायरल हो गया है। इस ...और पढ़ें

    सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी और धनामा हाई स्कूल के प्रभारी एचएम मुनिंद्र कुमार का कथित ऑडियो इंटरनेट पर वायरल

    सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी और धनामा हाई स्कूल के प्रभारी एचएम मुनिंद्र कुमार का कथित ऑडियो इंटरनेट पर वायरल

    HighLights

    1. विधायक प्रफुल्ल मांझी और प्रधानाध्यापक मुनिंद्र कुमार के बीच बहस।

    2. फोन पर हुई बातचीत का कथित ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल।

    3. शिक्षा विभाग और राजनीतिक हलकों में इस घटना से हड़कंप।

    संवाद सहयोगी, जमुई। जिले के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत धनामा स्थित उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुनिंद्र कुमार और स्थानीय (सिकंदरा) विधायक प्रफुल्ल मांझी के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक कथित ऑडियो इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में दोनों के बीच किसी स्थानीय मुद्दे को लेकर काफी तीखी बातचीत होती सुनाई दे रही है।

    बातचीत के दौरान विधायक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के बात करने के लहजे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें "बात करने की तमीज सीखने" की सख्त नसीहत देते सुनाई पड़ रहे हैं। ऑडियो के सामने आते ही शिक्षा विभाग से लेकर जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

    'कौन बोल रहे हो' कहने पर बिगड़ी बात

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायरल ऑडियो में प्रभारी प्रधानाध्यापक किसी विभागीय या स्थानीय मामले को लेकर विधायक से फोन पर संवाद कर रहे हैं। बातचीत की शुरुआत में प्रधानाध्यापक कथित तौर पर विधायक से अनभिज्ञता जताते हुए 'कौन बोल रहे हो' कहते सुनाई देते हैं।

    विधायक ने जताई आपत्ति

    इस पर विधायक प्रफुल्ल मांझी बिफर जाते हैं और शिक्षक के बात करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं।

    (नोट: दैनिक जागरण इस वायरल ऑडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह ऑडियो कब और किस परिस्थिति में रिकॉर्ड किया गया है, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है।)

    ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में मची खलबली

    ऑडियो क्लिप के सार्वजनिक होने के बाद से ही धनामा उच्च विद्यालय, अलीगंज प्रखंड और जमुई जिला शिक्षा विभाग में तरह-तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

    एक तरफ जहां शिक्षक संघ और स्थानीय लोग इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी भी मामले की जानकारी जुटाने में लग गए हैं।

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