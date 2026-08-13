संवाद सहयोगी, जमुई। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर से ठीक पूर्व जमुई शहर और आसपास का पूरा क्षेत्र देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम के अटूट रंग में सराबोर नजर आया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बैनर तले जमुई शहर में 100 मीटर लंबे विशाल तिरंगे के साथ एक अभूतपूर्व और भव्य 'तिरंगा यात्रा' निकाली गई।

इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व जमुई की स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया। यात्रा में मुंगेर विधायक कुमार प्रणय भी विशेष रूप से शामिल हुए और एनडीए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। 100 मीटर लंबा तिरंगा थामे सड़कों पर उतरे युवा, एनडीए ने दिखाई एकजुटता तिरंगा यात्रा में जमुई के बड़ी संख्या में युवा, भाजपा कार्यकर्ता और एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों के प्रमुख नेता व कार्यकर्ता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे शामिल हुए। जब 100 मीटर लंबे तिरंगे को थामे कार्यकर्ताओं का काफिला शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरा, तो पूरा इलाका "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के गगनभेदी नारों से गूंज उठा।

लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष जीवन सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा केशरी, जिला उपाध्यक्ष बृजनंदन सिंह समेत अन्य गठबंधन नेताओं ने यात्रा में कंधा से कंधा मिलाकर एनडीए की राजनीतिक और सामाजिक एकजुटता का भी बड़ा संदेश दिया। सड़क किनारे खड़े आम लोगों ने पुष्पवर्षा कर इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया।

'तिरंगा देश की पहचान, राष्ट्रधर्म के लिए एकजुट हों सभी': श्रेयसी सिंह इस अवसर पर मंत्री श्रेयसी सिंह ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत यह यात्रा राष्ट्र के प्रति सम्मान, समर्पण और गौरव की भावना को जन-जन में मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली गई है।

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उन्होंने कहा कि "तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, पहचान और आन-बान-शान का प्रतीक है। हम सभी को जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रधर्म के लिए एकसाथ खड़े होना होगा।" मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि विकसित बिहार और समृद्ध भारत का सपना तभी आकार लेगा, जब देश का हर नागरिक एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने जिलेवासियों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे उमंग के साथ मनाने का आग्रह किया।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय के 100 NCC कैडेट्स ने बिखेरी देशभक्ति की छटा दूसरी ओर, देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की एक और विहंगम तस्वीर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं की तिरंगा यात्रा में देखने को मिली। विद्यालय के एनसीसी (NCC) कैडेट्स ने पूरी अनुशासनबद्धता और कदमताल के साथ हाथों में तिरंगा लेकर जब सिमुलतला मुख्य बाजार में प्रवेश किया, तो वहां मौजूद हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।