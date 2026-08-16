संवाद सहयोगी, जमुई। मुख्यमंत्री के झाझा आगमन के दौरान उस वक्त अफरातफरी मच गई जब उनके कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले में शामिल दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह दुर्घटना रविवार सुबह जमुई जिला मुख्यालय स्थित परिसदन (सर्किट हाउस) भवन के पास कचहरी चौक के समीप घटी।

टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच कुछ पलों के लिए हड़कंप मच गया। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और मंत्री समेत काफिले में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित बच गए।

थार और स्कॉर्पियो के बीच हुई भिड़ंत, JDU जिलाध्यक्ष बाल-बाल बचे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काफिले में आगे चल रही महिंद्रा थार गाड़ी में पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। थार वाहन में जदयू के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो सवार थे। वाहनों की इस टक्कर में गाड़ियों के अगले और पिछले हिस्से को क्षति जरूर पहुंची, लेकिन एयरबैग और सीट बेल्ट के चलते जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो और अन्य सवार बाल-बाल बच गए।

दुर्घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कर यातायात सामान्य कराया। स्वागत में फूल बरसाने के दौरान असंतुलित हुए वाहन मिली जानकारी के मुताबिक, झाझा में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की नवनिर्मित आदमकद प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का काफिला पटना से जमुई होते हुए झाझा की ओर बढ़ रहा था।

कचहरी चौक के पास पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा मंत्री के जोरदार स्वागत के लिए सड़क पर पुष्प वर्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। जैसे ही फूलों की बारिश शुरू हुई, काफिले की गाड़ियों की गति अचानक धीमी हुई और इसी दौरान पीछे से आ रहा वाहन दूरी नियंत्रित नहीं कर सका और आगे चल रही गाड़ी से जा टकराया।