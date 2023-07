Jamui News: गिद्धेश्वर जंगल से लगभग 100 किलो IED बरामद, सुरक्षाबलों को ट्रैप करने की साजिश हुई नाकाम

जिले के गरही थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्धेश्वर जंगल में पुलिस बल को ट्रैप करने की नक्सली मंशा पर पुलिस ने पानी फेर दिया। इस दौरान लगभग सौ किलो आईईडी को बरामद कर उसे नष्ट किया गया। एएसपी (अभियान) ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक एवं एसएसबी 16 बटालियन के कमांडेंट के पर्यवेक्षण में मंगवार को गरही थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्धेश्वर के जंगली व पहाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेशन शैडो...

गिद्धेश्वर जंगल में बम डिफ्यूज होने के बाद उठता धुआं। जागरण।

