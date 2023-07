Jehanabad: सरेराह मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने पांच हथियार तस्करों को दबोचा, दोनों तरफ से चली तीन राउंड गोलियां

पटना-गया मुख्य मार्ग एसएच-4 पर हुलासगंज में मंगलवार की शाम एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद पांच हथियार तस्करों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। सरेराह मुठभेड़ से हुलासगंज बाजार में दहशत का माहौल कायम हो गया। लोग इधर-उधर भागने लगे। तस्करों की गिरफ्तारी बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। गिरफ्तार तस्करों में तीन पटना-फतुहा व दो नालंदा के बताए जा रहे हैं।

स्कॉर्पियो, एक राइफल, एक बंदूक, एक पिस्टल और 17 कारतूस जब्त

संवाद सहयोागी, हुलासगंज, जहानाबाद: पटना-गया मुख्य मार्ग एसएच-4 पर हुलासगंज में मंगलवार की शाम एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद पांच हथियार तस्करों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। सरेराह मुठभेड़ से हुलासगंज बाजार में दहशत का माहौल कायम हो गया। लोग इधर-उधर भागने लगे।तस्करों की गिरफ्तारी बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। गिरफ्तार तस्करों में तीन पटना-फतुहा व दो नालंदा के बताए जा रहे हैं। तस्‍करों की निशानदेही पर चल रही छापेमारी जहानाबाद एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने मुठभेड़ व गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर अभी छापेमारी चल रही है। इसकी विस्तृत जानकारी बुधवार को वरीय अधिकारी के द्वारा दी जाएगी। एसटीएफ गया जिले से स्कॉर्पियो सवार हथियार तस्करों का पीछा करते आ रही थी। हुलासगंज में तस्करों को रोकने के लिए एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा और आनन-फानन हाईस्कूल के समीप एसएच-4 पर वाहन लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कराया। हुलासगंज पहुंचने पर तस्करों की गाड़ी जाम की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी। तब तक पीछे से एसटीएफ भी आ पहुंची। खुद को घिरता देख हथियार तस्करों ने एसटीएफ व हुलासगंज पुलिस पर पिस्टल से एक राउंंड फायरि‍ंंग कर दी। एसटीएफ की जवाबी फायरिंग के बाद तस्‍करों ने किया सरेंडर जवाब में एसटीएफ ने एके- 47 से दो-तीन राउंड फायरिंग की, जिसके बाद हथियार तस्करों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने सभी तस्करों को दबोच लिया। स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर एक राइफल, एक बंदूक, एक पिस्टल के अलावा 3.15 बोर के 17 कारतूस व पांच मोबाइल जब्त किए गए। गिरफ्तार तस्करों में एक पंडित की वेष में था। दूसरा आर्मी जवान है। उसी के नाम स्कॉर्पियो का रजिस्ट्रेशन है। सभी तस्कर गया जिले के बेलागंज इलाके से हथियार खरीदकर फतुहा ले जा रहे थे। इसकी भनक एसटीएफ को लग गई, जिसके बाद एसटीएफ ने जाल बिछाकर तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर एसटीएफ व पुलिस उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। किस मकसद से हथियार की खरीद की गई थी? किसने हथियार की आपूर्ति की और खरीदार कौन था? इन सभी बिंदुओं पर पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की है।

