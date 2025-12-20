पिता ने की थी दो शादियां, संपत्ति बंटवारे से नाराज था पहली पत्नी का बेटा; दोस्त संग मिलकर मारी 4 गोलियां

संवाद सूत्र, काको (जहानाबाद)। काको थाना क्षेत्र के मिश्र बिगहा गांव में जमीन विवाद में शनिवार को बेटे ने अपने ही पिता को गालियों से भून दिया, चार गोलियां लगने से पिता राजू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

उन्हें आनन -फानन ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्रारंभिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। पीएमसीएच में जांच के उपरांत चिकित्सकों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। वे पेशे से निजी चालक थे।

सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अंबर ने बताया कि छाती, पेट तथा पैर समेत शरीर में चार जगहों पर गोलियां लगी थी। अत्यधिक खून बह जाने के कारण पटना पहुंचते ही मौत हो गई। राजू ने की थी दो शादियां स्वजन के अनुसार राजू कुमार ने दो शादियां की हैं, दोनों पत्नी से बच्चे हैं। पहली पत्नी का बेटा रोशन कुमार शनिवार की सुबह अपने एक अन्य दोस्त के साथ आया और हथियार निकालकर पिता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे राजू कुमार जख्मी होकर घटनास्थल पर ही गिर गए।

घटना के बाद दोनों आरोपित मौके से भाग निकले। दरअसल, दोनों पत्नियों के बीच विवाद बढ़ने पर कुछ दिनों पूर्व संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया था। लेकिन रोशन कुमार को लगता था कि उसे कम संपत्ति दी गई है, जिसको लेकर रोशन कुमार से पिछले दो महीने से पिता का विवाद चल रहा था।

वह अपने पिता पर फिर से बंटवारे का दबाव बना रहा था, पिता इससे परहेज कर रहे थे। आक्रोशित पुत्र ने पिता को ही रास्ते से हटाने का मन बन लिया। पूर्व नियोजित साजिश के तहत रौशन अपने दोस्त रितेश कुमार के साथ आया और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी।