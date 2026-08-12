Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    जहानाबाद: सावन में बारिश की बेरुखी से किसानों की बढ़ी चिंता, धान और सब्जी की फसल में रोग का प्रकोप

    By Narayan Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:57 PM (IST)

    सावन मास में बारिश की बेरुखी से जहानाबाद के रतनी फरीदपुर के किसान चिंतित हैं, जिससे धान सहित खरीफ फसलें सूखने लगी हैं और सिंचाई का खर्च बढ़ रहा है। ...और पढ़ें

    सावन में बारिश की बेरुखी से किसानों की बढ़ी चिंता, धान और सब्जी की फसल में रोग का प्रकोप

    सावन में बारिश की बेरुखी से किसानों की बढ़ी चिंता, धान और सब्जी की फसल में रोग का प्रकोप

    HighLights

    1. सावन में बारिश न होने से किसान परेशान।

    2. धान सहित खरीफ फसलें सूखने के कगार पर।

    3. किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।

    संवाद सहयोगी, रतनी फरीदपुर (जहानाबाद)। सावन मास में बारिश की बेरुखी से प्रखंड क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई है। पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में नमी की कमी बनी हुई है। वहीं, लगातार पूर्वा हवा चलने से उमस और गर्मी का असर बढ़ गया है।

    किसानों का कहना है कि सावन के महीने में जिस तरह झमाझम बारिश होनी चाहिए, उस तरह मौसम साथ नहीं दे रहा है। इसका सीधा असर धान सहित अन्य खरीफ फसलों पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में इस स्थिति को लेकर पुरानी कहावत भी चरितार्थ होती नजर आ रही है।

    बुजुर्ग किसान बताते हैं कि ‘सावन मास बहे पुरवइया, बेचो बरधा कीनो गैया’। उनका कहना है कि सावन में लगातार पूर्वा हवा चलने पर बारिश की संभावना कम हो जाती है और खेती पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बार भी पूर्वा हवा के कारण आसमान में बादल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हो पा रही है।

    बारिश नहीं होने से खेतों में लगी धान की फसल प्रभावित होने लगी है। जिन किसानों ने समय पर धान की रोपनी कर दी है, उन्हें अब फसल बचाने के लिए सिंचाई का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं, सब्जी की फसल में भी कई तरह के रोग का प्रकोप देखा जा रहा है।

    खबरें और भी

    किसानों के अनुसार तापमान में वृद्धि और मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण पौधों की बढ़वार प्रभावित हो रही है। कई जगह फसल सूखने की स्थिति में पहुंचने लगी है।

    किसानों ने बताया कि धान की खेती में बीज, खाद, मजदूरी और जुताई समेत काफी राशि खर्च हो चुकी है। यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेतों में लगी पूंजी बर्बाद होने की आशंका है। छोटे और सीमांत किसानों के सामने सिंचाई के लिए अतिरिक्त खर्च जुटाना भी बड़ी चुनौती बन गई है।

    वायरल फीवर व खांसी के मरीज बढ़े

    बारिश नहीं होने और गर्मी-उमस बढ़ने का असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगा है। प्रखंड क्षेत्र में वायरल फीवर, सर्दी-खांसी और मौसमी बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है।

    ग्रामीणों का कहना है कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण बच्चे और बुजुर्ग अधिक प्रभावित हो रहे हैं किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को फसल बचाव के उपायों की जानकारी देने बिजली की उचित व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है।

    किसानों की नजर अब आसमान पर टिकी है कि कब सावन की झड़ी लगे और खेतों में सूखती फसलों को राहत मिल सके।