फीकी न पड़ जाए रक्षाबंधन की मिठास! जहानाबाद में मिठाइयों की कीमतें बढ़ने से बिगड़ा परिवारों का बजट

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में महंगाई का असर दिखने लगा है। खासकर चीनी के दाम में अचानक हुई बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले तक थोक बाजार में करीब 4,600 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली चीनी अब बढ़कर 6,600 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक पहुंच गई है।

खुदरा बाजार में भी कई दुकानों पर चीनी 70 से 75 रुपये किलो तक बिक रही है। इसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर मिठाई, खीर और विभिन्न पकवानों में चीनी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में त्योहार से ठीक पहले दाम बढ़ने से परिवारों को पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ सकता है।

मिठाइयों की कीमत में 50 से 100 रुपये का इजाफा मिठाई कारोबारियों के मुताबिक, कई मिठाइयों की कीमत में 50 से 100 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि सिर्फ चीनी ही महंगी नहीं हुई है। दूध, खोआ, मलाई, घी और सूखे मेवों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है।