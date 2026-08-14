बिहार में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से अब 98 हजार तक की सब्सिडी, चेक करें स्कीम की पूरी डिटेल
जहानाबाद में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है। अब उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट पर 40,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 98,000 रुपये तक का कुल अनुदान मिलेगा, साथ ही बैंक ऋण सुविधा भी उपलब्ध है।
HighLights
बिहार सरकार ने योजना में अतिरिक्त सब्सिडी जोड़ी।
कुल सब्सिडी अब 98,000 रुपये तक उपलब्ध।
बैंक ऋण और 25 साल तक बिजली बचत।
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया के निर्देशानुसार कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा की गई तथा जिले के उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई।
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्व से एक किलोवाट के लिए 30,000, दो किलोवाट के लिए 60,000 तथा तीन किलोवाट एवं उससे अधिक के लिए 78,000 की सब्सिडी दी जा रही है।
अब बिहार सरकार द्वारा एक किलोवाट के लिए अतिरिक्त 10,000 तथा दो किलोवाट एवं उससे अधिक के लिए अतिरिक्त 20,000 की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इस प्रकार केंद्र एवं राज्य सरकार की सब्सिडी को मिलाकर अब एक किलोवाट के सोलर पैनल पर 40,000, दो किलोवाट पर 80,000 तथा तीन किलोवाट एवं उससे अधिक पर 98,000 तक की कुल सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू है। योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए उपभोक्ताओं को बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 5.75 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 वर्षों की अवधि के लिए आसान मासिक किस्तों में ऋण लेकर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि एक किलोवाट सोलर पैनल लगाने में उपभोक्ता द्वारा खर्च की जाने वाली लगभग 30,000 की राशि बिजली बिल में होने वाली बचत के माध्यम से लगभग तीन से चार वर्षों में वसूल हो सकती है। सोलर पैनल की अनुमानित आयु लगभग 25 वर्ष होती है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबे समय तक बिजली बिल में महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिल सकेगा।
सोलर पैनल के माध्यम से प्रदूषण रहित, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का उत्पादन होता है। इससे बिजली बिल में बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
जिला प्रशासन द्वारा सभी घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ अन्य पात्र उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि योजना का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।
पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता सोलर वेंडर का चयन करते हुए अपनी छत पर सोलर पैनल का अधिष्ठापन करा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 है। कार्यपालक अभियंता ने जिलेवासियों से आह्वान किया कि हर घर को सूर्य घर बनाने का संकल्प लें तथा जिले को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में अपना योगदान दें।