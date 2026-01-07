अरवल में मकर संक्रांति की रौनक, चूड़ा-दही और खिचड़ी की तैयारियां जोरों पर

संवाद सहयोगी, कलेर (अरवल)। प्रखंड में मकर संक्रांति के नजदीक आते ही पर्व का उल्लास साफ नजर आने लगा है। गांवों की गलियों से लेकर बाजार तक चूड़ा कूटने की आवाज और उसकी सौंधी खुशबू लोगों को त्योहार के आगमन का एहसास करा रही है। धान की नई फसल से तैयार हो रहे चूड़ा, गुड़ और तिलकुट ने पूरे इलाके में पारंपरिक माहौल बना दिया है।

प्रखंड क्षेत्र की चूड़ा मिलों में सुबह से देर रात तक काम चल रहा है। किसान अपनी उपज लेकर मिलों पर पहुंच रहे हैं, वहीं मजदूर चूड़ा कुटाई और सफाई में जुटे हैं। घरों में शुरू हुई खिचड़ी की तैयारी ग्रामीण इलाकों में हर घर में खिचड़ी की तैयारी शुरू हो चुकी है। महिलाएं चावल, दाल, सब्जी, दही और गुड़ की व्यवस्था में जुटी हैं। पारंपरिक स्वाद को बनाए रखने के लिए तिलकुट और मिठाइयों की भी खास खरीदारी हो रही है।

बाजारों में बढ़ी भीड़ कलेर ,मेहंदिया,बेलसार, परासी,उसरी सहित अन्य बाजारों में इन दिनों खास रौनक है। तिल, गुड़, दही, सब्जी और चूड़ा की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि संक्रांति को लेकर बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

नई फसल से जुड़ा पर्व मकर संक्रांति को नई फसल का पर्व माना जाता है। ग्रामीणों का विश्वास है कि इस दिन नई उपज से बना भोजन करने से सुख-समृद्धि आती है। इसी कारण चूड़ा-दही और गुड़ का विशेष महत्व है।