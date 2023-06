बिहार में शराब का मुख्य सप्लायर अरवल से गिरफ्तार, एक करोड़ की शराब जब्त; दो सहयोगी और ट्रक चालक भी पकड़ाए

बिहार में शराब का मुख्य सप्लायर अरवल से गिरफ्तार, एक करोड़ की शराब जब्त; दो सहयोगी और ट्रक चालक भी पकड़ाए

Sharab Mafia Arrested In Arwal With Liqour Worth One Crore अरवल पुलिस ने शनिवार की रात बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2018 से बिहार के विभिन्न जिलों में शराब की सप्लाई कर रहे मुख्य सरगना को एक ट्रक शराब के साथ धर दबोचा है।