Lathi Charge Case विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज प्रकरण की जांच के लिए शनिवार की दोपहर पटना पुलिस जहानाबाद पहुुंची। पांच सदस्यीय टीम सदर प्रखंड के निजामुद्दीनपुर में भरत चंद्रवंशी के घर पहुंची। उनसे घटना के बारे में पूछताछ की गई। दरअसल भरत चंद्रवंशी का एक वीडियो 13 जुलाई की घटना के बाद प्रसारित हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि लाठीचार्ज के दौरान...

लाठीचार्ज केस: भरत चंद्रवंशी से पूछताछ के लिए जहानाबाद आई पटना पुलिस, नोट‍िस देकर लौटी टीम

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, जहानाबाद: विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज प्रकरण की जांच के लिए शनिवार की दोपहर पटना पुलिस जहानाबाद पहुुंची। पांच सदस्यीय टीम सदर प्रखंड के निजामुद्दीनपुर में भरत चंद्रवंशी के घर पहुंची। उनसे घटना के बारे में पूछताछ की गई। दरअसल, भरत चंद्रवंशी का एक वीडियो 13 जुलाई की घटना के बाद प्रसारित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाठीचार्ज के दौरान मची भगदड़ में गिरकर अचेत होने के कारण जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी। दूसरे दिन वीडियो में यह कहते दिखाई दिए थे भरत इस वीडियो को आधार मानकर पटना पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज में विजय सिंह की मौत नहीं होने की बात कही थी। घटना के दूसरे दिन 14 जुलाई को भरत चंद्रवंशी का एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि विजय सिंह की मौत पुलिस की लाठी से ही हुई है। इसकी पड़ताल के लिए ही पटना पुलिस आई थी। टीम ने भरत चंद्रवंशी से पूछताछ शुरू की। इस बीच सूचना पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता समेत एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी, दीघा विधायक संजीव चौरसिया, पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार देव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा, शशिरंजन, भाजयुमो जिलाध्यक्ष गोपाल कुमार पहुंच गए। टीम के सदस्यों ने बताया कि घटना के सत्यापन के लिए भरत चंद्रवंशी को नोटिस देने आए थे। 18 जुलाई को गांधी मैदान थाना में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नोटिस देकर टीम पटना लौट गई। टीम में अगमकुआं इंस्पेक्टर विमलेंदू कुमार,पीरबहोर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार,रूपसपुर थाने के प्रमोद कुमार समेत एक अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे।

Edited By: Prateek Jain