जहानाबाद की 33 वार्डों की सड़कें होंगी रोशन, 7.17 करोड़ से लगेंगी 8000 LED स्ट्रीट लाइटें

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें और गलियां जल्द ही एलईडी स्ट्रीट लाइटों से रोशन होंगी।

नगर परिषद ने शहर के सभी 33 वार्डों में 8000 स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना तैयार की है। इस पर करीब सात करोड़ 17 लाख 66 हजार 991 रुपये खर्च किए जाएंगे।

योजना के तहत आठ एजेंसियों का चयन कर टेंडर आवंटित किया जा चुका है। तकनीकी मंजूरी मिलते ही चयनित एजेंसियां अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में काम शुरू करेंगी।

चार हिस्सों में बांटा गया बजट

स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए शहर के 33 वार्डों को चार हिस्सों में बांटकर राशि का प्रविधान किया गया है। वार्ड संख्या एक से सात तक एक करोड़ 81 लाख पांच हजार 25 रुपये खर्च होंगे।

इसी तरह वार्ड आठ से 17 तक एक करोड़ 93 लाख 10 हजार 165 रुपये, वार्ड 18 से 29 तक एक करोड़ 84 लाख 64 हजार 645 रुपये तथा वार्ड 30 से 33 तक एक करोड़ 58 लाख 87 हजार 162 रुपये खर्च किए जाएंगे।