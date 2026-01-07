मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत स्नातक शिक्षकों की सूची तलब, 10 जनवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश

जागरण संवाददाता,जहानाबाद। जिले में मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान पर कार्यरत स्नातक योग्य शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने की दिशा में शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से सभी प्रखंडों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे सभी शिक्षकों की विस्तृत सूची अविलंब तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार यह सूची प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के आलोक में तैयार की जा रही है। सूची 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर बनाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत उन शिक्षकों की पहचान करना है, जो स्नातक योग्यता धारक हैं और जिन्हें कला, विज्ञान एवं उर्दू विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति (उच्च वर्ग का कार्य सौंपने) के लिए वरीयता सूची में शामिल किया जाना है।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि योग्य शिक्षकों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। इसके तहत सभी प्रखंडों के प्रधानाध्यापकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने प्रखंड में कार्यरत ऐसे शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर हर हाल में 10 जनवरी 2026 तक जिला कार्यालय में जमा कर दें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले विद्यालयों एवं संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी प्रधानाध्यापकों से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने बताया कि सूची प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत योग्य शिक्षकों की जांच, वरीयता निर्धारण और प्रोन्नति से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि लंबे समय से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत स्नातक योग्य शिक्षकों को जल्द से जल्द स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिल सके।