    जहानाबाद में पर्दानसीन महिला कर्मी करेंगी बुर्केवाली वोटरों की जांच, 257 बूथों पर होगी तैनाती

    By Dheeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:20 PM (IST)

    जहानाबाद में आगामी चुनावों में पर्दानशीं महिला कर्मियों को बुर्के वाली महिला वोटरों की निगरानी के लिए 257 बूथों पर तैनात किया जाएगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और फर्जी मतदान को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

     मुस्लिम बहुल बूथों की निगरानी करेंगी 257 पर्दानसीन महिला कर्मी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में बूथों पर बुर्के में आने वाली महिलाओं की निगरानी के लिए जिलेभर में 257 पर्दानसीन महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

    महिला कर्मी उनकी पहचान सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक बूथ पर एक-एक पर्दानसीन महिला कर्मी की तैनाती की जाएगी। बूथों पर उसी पर्दानसीन महिला कर्मी की तैनाती की जाएगी, जिनका घर संबंधित मतदान केंद्र में पड़ता है, ऐसे में उस बूथ की प्रत्येक महिला को वह आसानी से पहचान सकेंगी।

    पहचान में गड़बड़ी मिलने पर मतदान से वंचित कर दिया जाएगा। जिला अंतर्गत तीनों विधानसभा जहानाबाद, घोसी व मखदुमपुर में करीब 257 बूथ चिह्नित किए गए हैं, ये सभी बूथ मुस्लिम बहुल इलाके में हैं।

    गांव की महिलाओं की होगी तैनाती

    इन बूथों पर कुल 257 पर्दानसीन महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी। घोसी विधानसभा में 58, जहानाबाद में 126 तथा मखदुमपुर विधानसभा में 73 पर्दानसीन महिला कर्मियों की तैनाती की जानी है, जिस गांव में बूथ होगा उसी गांव की पर्दानसीन महिला कर्मी को इस काम में लगाया जाएगा।

    जिले में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है। 14 नवंबर को एसएस कॉलेज में मतगणना होगी। चुनाव मैदान में कुल 31 प्रत्याशी डटे हैं। इनके बीच चुनाव चिह्न का आवंटन कर दिया गया है। किसी को कड़ाही तो किसी को सेब, ईंट आदि चुनाव चिन्ह दिया गया है।

    मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल को उनका अपना चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। तीनों विधानसभा में कुल आठ लाख आठ हजार 152 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 1009 बूथ बनाए गए हैं।

    इस विधानसभा में सबसे अधिक बूथ

    सबसे अधिक बूथ जहानाबाद विधानसभा में 375 व सबसे कम 305 मखदुमपुर विधानसभा में हैं। घोसी विधानसभा में 329 बूथ बना है। सभी मतदान केंद्रों पर इस बार वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है।

    चुनाव को लेकर लगभग दस हजार कर्मियों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। दूसरे चरण का प्रशिक्षण राज्य संपोषित इंटर विद्यालय में जारी है। तीन नवंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    जिले में बैलेट पेपर से वृद्ध व दिव्यांगजन मतदाताओं का मतदान पूर्ण हो चुका है। चुनाव कर्मियों का बैलेट पेपर से मतदान जारी है। जहानाबाद जिले के एसएस कॉलेज, घोसी विधानसभा के उच्च विद्यालय घोसी तथा मखदुमपुर विधानसभा में प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय को ईवीएम डिस्पैच केंद्र बनाया गया है।