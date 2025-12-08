मंडई वियर परियोजना: बिहार में पहली बार ब्याज समेत मिल रहा मुआवजा

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले में 18 सालों से अटकी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए बिहार में पहली बार मुआवजे की राशि में सूद समेत भुगतान की स्वीकृति दी गई है। 232 करोड़ की यह परियोजना वर्ष 2007 में चालू की गई थी। जमीन अधिग्रहण में मुआवजा विवाद के चलते यह परियोजना आज तक आकार नहीं ले सकी। 18 साल की प्रशासनिक कसरत में किसी तरह 70 प्रतिशत काम पूरा हो पाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब शेष अड़चन को दूर कर 30 मई 2026 तक 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लिए सरकार ने मुआवजे राशि के प्रतिवर्ष सूद के रूप में 15 प्रतिशत राशि भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है। बिहार में पहली बार मुआवजे की राशि का 15 प्रतिशत की दर से सूद जोड़ कर राशि भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

इसके लिए जिले को 31.81 करोड़ का आवंटन भी प्राप्त हो चुका है। इस परियोजना के लिए 630 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें लगभग 24 करोड रुपये मुआवजा लंबित रह गया था। परियोजना को धरातल पर लाने के लिए मुख्य सचिव, बिहार प्रत्यय अमृत तथा प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार संतोष कुमार मल्ल भी यहां आकर किसानों से सहयोग की अपील कर चुके हैं। नियमित रूप से शिविर लगाकर संबंधित भू-स्वामियों से मुआवजा भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, ताकि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए। फल्गु का पानी नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंचेगा मोदनगंज प्रखंड स्थित मंडई गांव के समीप फल्गु नदी पर निर्माणाधीन इस वियर से फल्गु का पानी नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड, पटना के धनरूआ व नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड में कुल 3759 हेक्टेयर खेत को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

मोदनगंज प्रखंड में 2076 हेक्टेयर, एकंगरसराय प्रखंड में 1364 हेक्टेयर तथा धनरूआ प्रखंड में 319 हेक्टेयर सिंचन क्षेत्र है। इस वियर में 5500 क्यूसेक पानी का स्टॉक किया जाएगा जिसे पांच वितरणियों के मार्फत खेतों तक पहुंचाने की योजना है।