एसपी दीपक रंजन ने कहा कि यह वीडियो 16 अप्रैल 2023 का है। जांच व पूछताछ में सामने आया कि यह एक खिलौना बंदूक थी जिसका इस्तेमाल जन्मदिन समारोह में किया गया था। मौके पर थानेदार ने लड़के व अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। बहरहाल वायरल वीडियो काको थाना क्षेत्र के काको हाई स्कूल के समीप का बताया जाता है।

स्कार्पियो के बोनट पर बर्थ-डे पार्टी, पिस्टल से काटा केक, जांच में निकली नकली

Your browser does not support the audio element.

जासं, जहानाबाद। अमूमन, घरों और होटलों में लोग बर्थ-डे पार्टी मानते हैं। परंतु बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक शौकीन युवक स्कार्पियो के बोनट पर चढ़कर अपने दोस्तों के साथ बर्थ-डे पार्टी मनाता दिख रहा है। केक काटने के लिए प्लास्टिक चाकू की जगह उसके हाथ में पिस्टल है, जिससे केक काटने के बाद आसमान में लहरा रहा है। स्कूल मैदान में पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दर्जनों युवक मौजूद हैं। वायरल वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हो गई। जांच में सामने आया कि पिस्टल नकली थी, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। एसपी दीपक रंजन ने कहा कि यह वीडियो 16 अप्रैल 2023 का है। जांच व पूछताछ में सामने आया कि यह एक खिलौना बंदूक थी, जिसका इस्तेमाल जन्मदिन समारोह में किया गया था। मौके पर थानेदार ने लड़के व अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। बहरहाल, वायरल वीडियो काको थाना क्षेत्र के काको हाई स्कूल के समीप का बताया जाता है। काको टोली का एक युवक अपने दोस्तों के साथ जन्म दिवस मना रहा था। स्कार्पियो गाड़ी के बोनट पर एक साथ तीन केक सजा है। बोनट पर खड़ा युवक पहले मोमबत्ती जलाता है फिर केक काटने के लिए प्लास्टिक चाकू निकालता है। इसी दौरान गाड़ी के नीचे खड़ा एक युवक उसके हाथ में पिस्टल की तरह दिखने वाला सामान थमाते नजर आ रहा है, जिससे युवक बारी-बारी से तीनों केक काटता है। इस बीच वीडियो में गाना भी बज रहा है। थोड़ी देर बाद युवक बोनट से नीचे कूद जाता है। यह वायरल वीडियो इलाके में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा।

Edited By: Yogesh Sahu