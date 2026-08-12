जागरण संवाददाता, जहानाबाद। नौकरी की तलाश में शहरों का रुख करने वाले युवाओं के बीच जहानाबाद के घोसी प्रखंड अंतर्गत सोनवा गांव निवासी अभिषेक कुमार ने खेती को अपना करियर बनाकर नई मिसाल पेश की है।

बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद दिल्ली और पटना में नौकरी कर चुके अभिषेक अब आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर रहे हैं।

उनकी पहल आसपास के किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। पांच वर्ष पहले दादाजी और पिताजी के निधन के बाद परिवार में मां और दादी अकेली रह गईं।

नौकरी छोड़ गांव लौटे और शुरू की आधुन‍िक खेती

ऐसे में अभिषेक को नौकरी छोड़कर गांव लौटना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति को मजबूरी मानने के बजाय इसे अवसर में बदला और पैतृक खेतों में आधुनिक खेती की शुरुआत की।

अभिषेक ने उद्यान विभाग के सहयोग से पॉलीहाउस तकनीक अपनाई। सरकारी अनुदान से आधारभूत ढांचा तैयार कर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से फसलों का उत्पादन शुरू किया।

उनकी खेती की खासियत रासायनिक खाद और केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। वे जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोबर का उपयोग करते हैं।

परंपरागत की बजाय बेमौसम फसलों की खेती पर जोर

पारंपरिक धान-गेहूं की खेती से अलग अभिषेक बेमौसम और विविध फसलों पर जोर देते हैं। अब तक वे खीरा, मूली, केला, पपीता, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, मगही पान और परवल की खेती कर चुके हैं।