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    BTech की डिग्री, दिल्ली-पटना में नौकरी और फिर खेती की राह; बेमौसम फसलों से लाखों कमा रहे जहानाबाद के अभ‍िषेक

    By Rakesh Kumar Kumar Edited By: vyas Chandra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:42 PM (IST)

    बीटेक इंजीनियर अभिषेक कुमार ने दिल्ली-पटना की नौकरी छोड़कर जहानाबाद के अपने गांव में आधुनिक और वैज्ञानिक खेती शुरू की है। वे पॉलीहाउस तकनीक और जैविक ख ...और पढ़ें

    पौधों की देखभाल करते अभ‍िषेक कुमार। जागरण

    पौधों की देखभाल करते अभ‍िषेक कुमार। जागरण

    HighLights

    1. बीटेक इंजीनियर अभिषेक ने छोड़ी शहरी नौकरी।

    2. जहानाबाद में शुरू की आधुनिक, वैज्ञानिक खेती।

    3. जैविक विधि से बेमौसम फसलें उगाकर मुनाफा।

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। नौकरी की तलाश में शहरों का रुख करने वाले युवाओं के बीच जहानाबाद के घोसी प्रखंड अंतर्गत सोनवा गांव निवासी अभिषेक कुमार ने खेती को अपना करियर बनाकर नई मिसाल पेश की है।

    बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद दिल्ली और पटना में नौकरी कर चुके अभिषेक अब आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर रहे हैं।

    उनकी पहल आसपास के किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। पांच वर्ष पहले दादाजी और पिताजी के निधन के बाद परिवार में मां और दादी अकेली रह गईं।

    नौकरी छोड़ गांव लौटे और शुरू की आधुन‍िक खेती 

    ऐसे में अभिषेक को नौकरी छोड़कर गांव लौटना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति को मजबूरी मानने के बजाय इसे अवसर में बदला और पैतृक खेतों में आधुनिक खेती की शुरुआत की।

    अभिषेक ने उद्यान विभाग के सहयोग से पॉलीहाउस तकनीक अपनाई। सरकारी अनुदान से आधारभूत ढांचा तैयार कर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से फसलों का उत्पादन शुरू किया।

    उनकी खेती की खासियत रासायनिक खाद और केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। वे जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोबर का उपयोग करते हैं। 

    Farm 2

    परंपरागत की बजाय बेमौसम फसलों की खेती पर जोर

    पारंपरिक धान-गेहूं की खेती से अलग अभिषेक बेमौसम और विविध फसलों पर जोर देते हैं। अब तक वे खीरा, मूली, केला, पपीता, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, मगही पान और परवल की खेती कर चुके हैं।

    इसके अलावा आम के 45 पौधे, अमरूद और दालचीनी भी लगाए हैं। हाल ही में करीब दो हजार वर्गफीट में पांच बेड पर मूली की बुवाई की है।

    बीज और मजदूरी समेत करीब दो हजार रुपये खर्च आया है, जबकि इससे 18 से 20 हजार रुपये तक उत्पादन और बेहतर मुनाफे की उम्मीद है।

    इससे पहले खीरे की खेती से मजदूरी का खर्च निकालने के बाद करीब 12 हजार रुपये का शुद्ध लाभ कमा चुके हैं। अभिषेक बताते हैं कि जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और उचित मूल्य प्राप्त करना चुनौती है।

    स्थानीय बाजार में लोग रसायनमुक्त उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत को लेकर अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। इसके बावजूद वे जैविक खेती के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि युवा आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को रोजगार और लाभ का बेहतर माध्यम बना सकते हैं।