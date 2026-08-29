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गोपालगंज में प्रेमी के साथ रहने की जिद में फिर टावर पर चढ़ी युवती, मची अफरातफरी

By Binod Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
Updated: Sat, 29 Aug 2026 08:15 PM (IST)

परसौनी गांव में एक युवती प्रेमी के साथ रहने की जिद पर दूसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

टावर पर चढ़ी युवती। (जागरण)

टावर पर चढ़ी युवती। (जागरण)

HighLights

  1. युवती प्रेमी के साथ रहने की जिद में टावर पर चढ़ी।

  2. यह दूसरी बार था जब युवती टावर पर चढ़ाई की।

  3. पुलिस और ग्रामीणों ने समझाकर युवती को नीचे उतारा।

संवाद सूत्र, बरौली (गोपालगंज)। बरौली प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत परसौनी गांव में शनिवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवती प्रेमी के साथ रहने की जिद को लेकर गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई।

युवती के दूसरी बार टावर पर चढ़ने की सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पंचायत के मुखिया और सिधवलिया पुलिस को दी।

बताया जाता है कि युवती इससे पहले 21 अगस्त को भी प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर इसी मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी।

उस समय ग्रामीणों और पंचायत के मुखिया ने काफी समझा-बुझाकर उसे टावर से नीचे उतारा था। शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे युवती एक बार फिर उसी मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई और गांव में हंगामा खड़ा हो गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस, ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने युवती से बातचीत कर उसे नीचे आने के लिए समझाया।

काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद करीब तीन बजे युवती टावर से नीचे उतरी। इसके बाद पुलिस और पंचायत प्रतिनिधियों ने संबंधित युवक तथा उसके स्वजन को भी मौके पर बुलाया।

दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराया गया। घटना के दौरान काफी देर तक गांव में लोगों की भीड़ जुटी रही। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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