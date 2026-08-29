गोपालगंज में प्रेमी के साथ रहने की जिद में फिर टावर पर चढ़ी युवती, मची अफरातफरी

संवाद सूत्र, बरौली (गोपालगंज)। बरौली प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत परसौनी गांव में शनिवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवती प्रेमी के साथ रहने की जिद को लेकर गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई।

युवती के दूसरी बार टावर पर चढ़ने की सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पंचायत के मुखिया और सिधवलिया पुलिस को दी।

बताया जाता है कि युवती इससे पहले 21 अगस्त को भी प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर इसी मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी।

उस समय ग्रामीणों और पंचायत के मुखिया ने काफी समझा-बुझाकर उसे टावर से नीचे उतारा था। शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे युवती एक बार फिर उसी मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई और गांव में हंगामा खड़ा हो गया।