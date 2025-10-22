Language
    यूपी और बिहार की 104 किलोमीटर की सीमा पर बने 25 चेकपोस्ट, बढ़ी सख्ती

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश और बिहार की 104 किलोमीटर लंबी सीमा पर 25 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह कदम दोनों राज्यों के बीच अपराध और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए निगरानी को और कड़ा कर दिया गया है। जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के देवरिया व कुशीनगर जिलों से लगती है। इन दोनों जिलों के साथ गोपालगंज की लगभग 104 किलोमीटर लंबी सीमा है।

    इस पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

    बुधवार को डीएम पवन कुमार सिन्हा व एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गोपालगंज प्रशासन ने यूपी प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक की है। बैठक में दोनों राज्यों के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों ने सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और सख्त निगरानी के निर्देश दिए।

    बैठक के बाद गोपालगंज जिले की यूपी सीमा पर कुल 25 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या सामान पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। चेक पोस्टों पर स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई है।

    प्रत्येक चेकपोस्ट पर एक पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है जो दिन-रात टीम के साथ गश्त व निगरानी का काम करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव अवधि में नकदी, शराब, जेवर और अन्य मूल्यवान सामानों के अवैध परिवहन की संभावना रहती है। ऐसे में हर वाहन की जांच की जा रही है ताकि चुनाव में किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव न पड़े।

    डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल सीमा नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि गोपालगंज जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो। उन्होंने कहा कि यूपी के प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

    इसके साथ ही, गोपालगंज के पड़ोसी जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान व सारण की सीमाओं पर भी इसी तरह चेकपोस्ट बनाए गए हैं। इन स्थानों पर भी पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और लगातार वाहनों की जांच की जा रही है।

    एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।