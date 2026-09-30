गंडक के बाढ़ के पानी में मिला 'अक्षरों वाला' कछुआ, गोपालगंज में पीठ पर A-B-C-D जैसे निशान देख चौंके लोग

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गंडक नदी के बाढ़ के पानी के बीच गोपालगंज में एक अनोखे कछुए के मिलने की चर्चा है।

कछुए की पीठ पर बने पीले रंग के निशान पहली नजर में अंग्रेजी के A, B, C और D जैसे दिखाई दे रहे हैं। कछुए को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

लोगों ने उसके फोटो और वीडियो बनाए, जो इंटरनेट मीडिया पर खूब शेयर क‍िए जा रहे हैं। कछुए की पीठ पर बने प्राकृतिक पैटर्न ने लोगों का ध्यान सबसे अधिक खींचा।

दुर्लभ प्रजात‍ि का कछुआ होने की चर्चा

दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उसके सख्त खोल पर किसी ने अंग्रेजी के अक्षर लिख दिए हों। स्थानीय लोगों के बीच इसे दुर्लभ प्रजाति का कछुआ होने की चर्चा भी शुरू हो गई है।