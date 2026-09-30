गंडक के बाढ़ के पानी में मिला 'अक्षरों वाला' कछुआ, गोपालगंज में पीठ पर A-B-C-D जैसे निशान देख चौंके लोग
गोपालगंज में गंडक नदी के बाढ़ के पानी में एक अनोखा कछुआ मिला है, जिसकी पीठ पर अंग्रेजी अक्षरों A, ...और पढ़ें
HighLights
गंडक नदी के बाढ़ के पानी में अनोखा कछुआ मिला।
कछुए की पीठ पर A, B, C, D जैसे पीले निशान।
ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी, दुर्लभ प्रजाति की चर्चा।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गंडक नदी के बाढ़ के पानी के बीच गोपालगंज में एक अनोखे कछुए के मिलने की चर्चा है।
कछुए की पीठ पर बने पीले रंग के निशान पहली नजर में अंग्रेजी के A, B, C और D जैसे दिखाई दे रहे हैं। कछुए को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
लोगों ने उसके फोटो और वीडियो बनाए, जो इंटरनेट मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। कछुए की पीठ पर बने प्राकृतिक पैटर्न ने लोगों का ध्यान सबसे अधिक खींचा।
दुर्लभ प्रजाति का कछुआ होने की चर्चा
दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उसके सख्त खोल पर किसी ने अंग्रेजी के अक्षर लिख दिए हों। स्थानीय लोगों के बीच इसे दुर्लभ प्रजाति का कछुआ होने की चर्चा भी शुरू हो गई है।
हालांकि, अभी तक वन्यजीव विशेषज्ञों की ओर से इसकी प्रजाति की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की गई है। इसकी शारीरिक बनावट और खोल पर बने पीले निशानों को लेकर भी लोगों में कौतूहल है।
इंडियन फ्लैपशेल टर्टल होने की संभावना
तस्वीरों के आधार पर इसे इंडियन फ्लैपशेल टर्टल से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन केवल तस्वीर के आधार पर इसकी प्रजाति तय नहीं की जा सकती।
वन्यजीव विशेषज्ञों की जांच के बाद ही कछुए की वास्तविक प्रजाति और उसके खोल पर बने निशानों की प्रकृति स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल यह लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर बन गया है। लोग मोबाइल में इसकी तस्वीर ले रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चा की जा रही है।