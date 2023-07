UP से आ रहे ट्रक का NH-27 पर टायर फटा, बेकाबू होकर बाइक सवार दो युवकों को घसीटा और पलट गया, एक की मौत

गोपालगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (एनएच-27) पर शनिवार को एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। सिरसिया मोड़ के पास ट्रक का एक टायर ब्लास्ट कर गया। इसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। इस दौरान बाइक सवार दो युवक ट्रक की चपेट में गए। घटनास्थल से सामने आई तस्वीर में देखा जा सकता है कि ट्रक के आगे के हिस्से में बाइक फंस गई थी।

एनएच पर टायर ब्लास्ट होने के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा

संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपलगंज)। बिहार के गोपालगंज जिले में कुचायकोट थाना क्षेत्र के एनएच 27 पर सिरिसिया मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रक पलट गया। यह दुर्घटना शनिवार को दोपहर के समय घटी है। ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। घायलों में से एक युवक की स्थिति अत्यंत गंभीर देख उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को दोपहर के समय में उत्तर प्रदेश की तरफ से टाइल्स लदा एक ट्रक गोपालगंज की तरफ जा रहा था। ट्रक का टायर फटा इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (एनएच-27) पर सिरसिया मोड़ के पास ट्रक का एक टायर ब्लास्ट कर गया। इसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। इस दौरान एनएन-27 पर ही जा रहे बाइक सवार दो युवक अनियंत्रित हो चुके ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में किया गया था भर्ती यहां से गंभीर रूप से घायल युवक मांझागढ़ थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव के निवासी हरिहर साह के पुत्र राजन साह को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर में इलाज के दौरान शनिवार देररात उसकी मौत हो गई। दूसरे घायल की पहचान श्रीरामपुर गांव के ही लोकेश महतो के रूप में की गई है। ट्रक चालक और खलासी फरार चूंकि, ट्रक एनएच के किनारे पलटा, इसलिए आवागमन प्रभावित नहीं हुआ। उधर, हादसे के बाद ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। गोरखपुर से शव आने के बाद पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी ट्रक चालक और खलासी को तलाश कर रही है।

