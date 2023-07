Gopalganj: अनोठी है बटेश्वर महादेव की महिमा, यहां पूजा-अर्चना करने से होती है मनोकामनाएं पूरी

Gopalganj गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा बटेश्वर महादेव मंदिर शिव भक्त श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र हैं। सावन और शिवरात्रि के अवसर पर यहां भक्तों की तगड़ी भीड़ नजर आती है। मान्यता है यहां भक्ति करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। बटेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। जलाभिषेक के लिए भक्तजन दूर-दूर से आते हैं।

गोपालगंज। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा बटेश्वर महादेव मंदिर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि व सावन माह में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। ऐतिहासिक और प्राचीन बटेश्वर महादेव मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सावन के महीने में भक्तों की तादाद काफी बढ़ जाती है। मान्यता है, यहां पूजा अर्चना करने से भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। यह है मंदिर का इतिहास बटेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इसे डाक बाबू के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। डाक बाबू बरौली के डाक विभाग में कार्यरत थे। संतान प्राप्ति मनोकामना पूर्ण के उपरांत उन्होंने अपनी जमीन पर शिव मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर के आगे (ठीक सामने) बरगद के वृक्ष का रोपण किया। आज भी मंदिर प्रांगण में एक जड़ से निकला आंवला, बरगद और पीपल का विशाल पेड़ है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि पर यहां आकर्षक मेला लगता है। सावन में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आती है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दूर दराज के इलाकों से भक्त पहुंचते हैं। सुगम है मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बरौली प्रखंड मुख्यालय स्थित बटेश्वर महादेव मंदिर मांझी-बरौली पथ के किनारे तथा बरौली प्रखंड कार्यालय के पश्चिम दिशा में स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग सुगम है तथा यहां आने के लिए हर समय छोटे व बड़े वाहन उपलब्ध हैं। मंदिर प्रांगण में काफी श्रद्धा व भक्ति से भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। मंदिर में जलाभिषेक से लोगों के मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसे में यहां सावन महीने में अधिक भीड़ रहती है। -महेश राय, श्रद्धालु बटेश्वर महादेव काफी प्राचीन मंदिर हैं। इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सारण व चंपारण के अलावा जिले के विभिन्न इलाकों से शिव भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बीच भक्त नारायणी गंडक से जल भरकर बटेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। विद्या भूषण चौबे, पुजारी

