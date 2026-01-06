यह शरीफ तो बड़ा शातिर है; पुलिस को चकमा दे रहा थावे मंदिर में चोरी का आरोपित, 34 करीबी रडार पर

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। थावे के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर से 17 दिसंबर को हुई आभूषण चोरी की घटना में फरार आरोपी शरीफ साई की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस अब तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन चौथा आरोपी शरीफ साई पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शरीफ साई लगातार अपना लोकेशन व हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा है।

इस मामले में यूपी के गाजीपुर जिले के निवासी दीपक राय, पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले इजमामुल आलम व शहर के अरार मोहल्ला निवासी गुड्डन साई को गिरफ्तार किया गया है। मुख्‍य आरोपी है शरीफ साईं पूछताछ के दौरान आरोपितों की निशानदेही पर चोरी किए गए आभूषणों के अवशेष भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसके बावजूद मुख्य आरोपी माने जा रहे शरीफ साई की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है।

पुलिस का कहना है कि शरीफ साई भी शहर के अरार मोहल्ला का ही निवासी है और घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए थावे थाना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जिले के विभिन्न इलाकों के साथ-साथ संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन वह हर बार स्थान बदलकर बच निकल जा रहा है। थावे थाना की पुलिस ने बताया कि पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून से ज्यादा दिन नहीं बच सकता। इधर, मंदिर में चोरी की घटना को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में अभी भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की सुरक्षा व्यवस्था व मजबूत की जानी चाहिए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले का जल्द खुलासा कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

34 से अधिक करीबियों पर एसआइटी की नजर माता के चोरी गए आभूषण की बरामदगी के लिए पुलिस शरीफ की तलाश में छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के अलावा पूर्वी चंपारण, सारण व सीवान की पुलिस भी शरीफ की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।