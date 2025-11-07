गोपालगंज में धान बिक्री के लिए सुस्त रजिस्ट्रेशन, 2.5 लाख किसानों में सिर्फ 494 ने कराया पंजीकरण

मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज। जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की रफ्तार सुस्त दिख रही है। आंकड़ों के अनुसार पूरे जिले में शुक्रवार को दिन के 11 बजे तक मात्र 494 किसानों ने धान की बिक्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें रैयत कृषकों की संख्या 357 तथा गैर रैयत कृषकों की संख्या 137 है। यह स्थिति तब है जबकि जिले में कृषकों की संख्या ढाई लाख से अधिक है।

जिले में धान की सरकारी खरीदारी को लेकर सहकारिता विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसके लिए पैक्स व व्यापार मंडल के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा चुका है। प्रशासनिक तैयारियों पर नजर डालें तो, सरकारी क्रय केंद्रों पर उन्हीं किसानों से धान क्रय किया जाएगा जो सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। किसानों को अपना धान सरकारी स्तर पर बेचने से पहले विभाग के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पोर्टल पर जाने के बाद किसानों को पांच चरण पूरे करने होंगे।

किसानों को एक प्रोफार्मा भरना होगा पहले चरण के तहत किसानों को एक प्रोफार्मा भरना होगा, जिसमें किसानों के नाम, पते, खाता, खेसरा के साथ-साथ कुछ अन्य जानकारियां देनी होगी। दूसरे चरण में किसान पंजीकरण प्रिंट प्रपत्र भरना होगा। तीसरे चरण में पंजीकरण से संबंधित ब्योरे के संशोधन का विकल्प होगा। जबकि चौथे चरण में पंजीकरण लॉक करने के बाद पांचवें चरण में पंजीकरण का फाइनल प्रिंट लिया जा सकेगा।

यह काम किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराने वाले किसानों से धान की खरीदारी नहीं की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण करने में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर किसान विभागीय कार्यालय में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

विभाग के ऑनलाइन पंजीकरण के आदेश के बावजूद जिले में काफी कम किसानों ने इसके लिए अपना पंजीकरण कराया है। बता दें कि सामान्य धान के लिए समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ए ग्रेड धान के लिए समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति क्विंटल इस बार दिया जा रहा है।

पैक्सों के लिए 475 किसानों ने कराया निबंधन जिला सहकारिता पदाधिकारी के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को शाम के छह बजे तक जिले में 494 किसानों ने धान की बिक्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें पैक्सों के लिए 475 किसानों ने आवेदन किया है। इसी प्रकार व्यापार मंडल में धान की बिक्री के लिए 19 किसानों ने पंजीकरण कराया है।

मांझा में मात्र पांच किसानों ने कराया पंजीकरण कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के मांझा प्रखंड में अब तक मात्र पांच किसानों ने अपना पंजीकरण धान की बिक्री के लिए कराया है। इनमें तीन किसान रैयत तथा दो किसान गैर रैयत श्रेणी के हैं। इसके अलावा पंचदेवरी प्रखंड में मात्र सात तथा उचकागांव प्रखंड में सिर्फ सात किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। ये आंकड़े सहकारिता विभाग को आइना दिखाने के लिए काफी हैं।