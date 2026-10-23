बिहार के सर्वेश तिवारी को मिला IFFCO Yuva Sahitya Samman, 'पुण्यपथ' ने दिलाई राष्ट्रीय पहचान

संवाद सूत्र,कुचायकोट (गोपालगंज)। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के साहित्यकार सर्वेश तिवारी ने अपनी लेखनी से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उनके उपन्यास ‘पुण्यपथ’ के लिए उन्हें इफको युवा साहित्य सम्मान-2026 से सम्मानित किया जाएगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में इफको साहित्य सम्मान की घोषणा की गई।

बिहार के किसी साहित्यकार को पहली बार यह सम्मान मिलने की जानकारी से जिले के साहित्यिक जगत में खुशी का माहौल है। वरिष्ठ साहित्यकार श्रीभगवान सिंह के नेतृत्व में गठित निर्णायक कमेटी ने बैठक के बाद सम्मान की घोषणा की। भारत सरकार के उपक्रम इफको की ओर से वर्ष 2024 से इफको साहित्य सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इस उपलब्धि से कुचायकोट के करवतही गांव का नाम भी साहित्यिक जगत में चर्चा में आया है।

2021 में प्रकाशित उपन्यास ने दिलाई पहचान सर्वेश तिवारी के उपन्यास ‘पुण्यपथ’ का प्रकाशन वर्ष 2021 में हुआ था। यह उपन्यास वर्ष 2021 और 2022 में बेस्टसेलर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अब इसी कृति के लिए इफको युवा साहित्य सम्मान के चयन ने उनकी साहित्यिक यात्रा को नई उपलब्धि दी है।