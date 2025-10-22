Language
    राजापट्टी कोठी में कड़ी सुरक्षा: हैलीपैड के पास मीडियाकर्मियों की एंट्री पर रोक, प्रशासन की सख्ती से कवरेज प्रभावित

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    राजापट्टी कोठी में प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाते हुए हैलीपैड के पास मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस सख्ती के कारण कवरेज प्रभावित हो रहा है और पत्रकारों को घटनास्थल से खबरें जुटाने में मुश्किल हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है, लेकिन पत्रकारों में असंतोष है।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजापट्टी कोठी स्थित अस्थायी हैलीपैड पर मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ। उनके स्वागत के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए थे। पूरी व्यवस्था को लेकर अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे और किसी भी चूक से बचने के लिए सतर्कता बरती गई।

    हालांकि, इस दौरान कवरेज के लिए पहुंचे स्थानीय मीडियाकर्मियों को हैलीपैड के नजदीक जाने से रोक दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पत्रकारों को मौके से हटाने का निर्देश दिया। इससे कवरेज प्रभावित हुई और स्थानीय पत्रकारों में नाराजगी देखी गई।

    मौके पर मौजूद रिपोर्टरों ने बताया कि उन्हें निर्धारित सीमा के बाहर भी ठहरने नहीं दिया गया, जबकि केवल चिन्हित भाजपा कार्यकर्ताओं को ही वहां रहने की अनुमति दी गई। पत्रकारों का कहना है कि यह कदम मीडिया की स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर रोक लगाने जैसा है।

    वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने सफाई दी कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान यह कदम केवल सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उठाया गया, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी खतरे से बचा जा सके। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही पत्रकारों को हैलीपैड क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई।

    इस घटना को लेकर स्थानीय पत्रकार संघ ने असंतोष जताया है और भविष्य में मीडिया कवरेज के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो।

     